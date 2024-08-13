«طلاب الشعبة العلمية والأدبية».. تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية الأزهرية 2024

فتحت الجامعات الخاصة أبوابها لاستقبال خريجي الثانوية الأزهرية لعام 2024، من الشعبتين العلمية والأدبية، حيث تتاح لهم خيارات متعددة للالتحاق بالكليات المختلفة، ومع تعدد هذه الخيارات، يصبح من الضروري على الطلاب المهتمين الاطلاع على الرسوم الدراسية والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليات الخاصة التي تقبل خريجي الثانوية الأزهرية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكليات الخاصة المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2024

يتمتع طلاب الثانوية الأزهرية من الشعبة العلمية بفرصة الالتحاق بمجموعة واسعة من الكليات، نظرًا لدراستهم مواد الشعبة العلمية بأفرعها المختلفة، مما يتيح لهم الالتحاق بكليات الطب والهندسة بالجامعات الخاصة المصرية، بشرط تحقيق النسبة المطلوبة للتنسيق وسداد الرسوم الدراسية واستيفاء باقي الشروط. تشمل هذه الكليات:

كليات الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية العلوم الصحية والتطبيقية

كلية الهندسة

المعاهد العليا للهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات بجميع تخصصاتها

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، فيحق لهم الالتحاق بكليات القسم الأدبي في الجامعات الخاصة، مع إمكانية التحاق طلاب الشعبة العلمية بهذه الكليات أيضًا، مثل:

كلية الإعلام

كلية الاقتصاد

كلية الألسن

كليات ومعاهد السياحة والفنادق

كلية الفنون التطبيقية

كلية الفنون الجميلة

كلية التربية النوعية

تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025

فيما يلي نستعرض التنسيق المتوقع للعام الدراسي 2024-2025، بناءً على نتائج التنسيق للعام الماضي:

تنسيق كلية الطب: 80%

تنسيق كلية طب الفم والأسنان: 78%

تنسيق كلية الصيدلة: 72%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 76%

تنسيق كلية الطب البيطري: 68%

تنسيق كلية علوم الحاسب: 62%

تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية: 50%

تنسيق كلية الإعلام: 50%

تنسيق كلية اللغات والترجمة: 50%

تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة: 50%

تنسيق كلية الحقوق: 50%

تنسيق كلية التربية: 50%

تنسيق كلية الآثار: 50%

تنسيق كلية التمريض: 50%

بهذا، تتاح لطلاب الثانوية الأزهرية فرصة كبيرة للاختيار بين العديد من التخصصات بما يتناسب مع ميولهم الأكاديمية والمهنية، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق والشروط المطلوبة لكل كلية.

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