جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2024 |تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، عن جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة لعام 2024، ستبدأ الامتحانات يوم السبت 24 أغسطس 2024، وتستمر حتى الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

سيخوض امتحانات الدور الثاني أيضًا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث ستبدأ امتحاناتهم في نفس التاريخ وتنتهي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

من المتوقع أن يشارك حوالي 100 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدور الثاني هذا العام، وفي هذا السياق، كشف نائب وزير التعليم عن إحصاءات نتائج الثانوية العامة، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729,835 طالبًا، بينما حضر 726,648 منهم، ونجح 590,992 طالبًا.

وأشار إلى أن 96,984 طالبًا سيخوضون امتحانات الدور الثاني، حيث شهدت نسبة النجاح العامة هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 81.3%، مقارنة بـ78.8% في العام الماضي، و74.5% في العام الدراسي 2021-2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

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