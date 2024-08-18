يعد البحث عن استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني من أكثر الكلمات بحثًا الآن حيث سيعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى بعد قليل.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة عن خطوات استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد حيث من المقرر أن تنشر النتائج بعد قليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني

يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني الذي أصبح متاحًا بشكل رسمي، بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات من 12 أغسطس إلى 16 أغسطس، يُمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق للحصول على تفاصيل قبولهم في الجامعات والمعاهد الآن من هنــــــــــــــــــــــــــا.

استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى عبر موقع التنسيق الالكتروني

خطوات استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024

يتسأل طلاب الثانوية العامة عن طريقة استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي كالتالي:

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار قسم "خدمات تنسيق الثانوية العامة".

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح.

اتباع التعليمات الظاهرة لعرض نتيجة التنسيق.

طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في مستندات التقديم للكلية.

استعلام نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024

استعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أنهى مكتب التنسيق، برئاسة السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي، فرز رغبات الطلاب المسجلين، وهو الآن جاهز للإعلان تنسيق المرحلة الثانية 2024 والحد الأدنى للقبول بالجامعات، بالإضافة إلى مواعيد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لإدخال الرغبات للطلاب الذين استوفوا الحد الأدنى، ومن المقرر الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بعد انتهاء الطلاب التسجيل بها.

جاء هذا الإعلان بعد إغلاق مكتب التنسيق، يوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى، وفقًا للجدول الزمني المحدد. خلال الفترة من 12 أغسطس إلى 16 أغسطس، شهد موقع التنسيق الإلكتروني نشاطًا مكثفًا حيث سجل الطلاب رغباتهم ضمن المرحلة الأولى.

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