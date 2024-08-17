رابط شغال.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات الحصول عليها

تزايدت تساؤلات الطلاب حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 وموعد ظهور النتائج بعد إغلاق موقع التسجيل الإلكتروني الذي استمر مفتوحًا لاستقبال رغبات الطلاب من 12 إلى 16 أغسطس، وبدأ البحث عن تفاصيل موعد إعلان نتائج التنسيق، حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر معرفة الكليات التي سيتم قبولهم فيها.

يستعرض "الموجز" جميع التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 ويقدم رابط الحصول على النتيجة، إلى جانب خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الجامعات في هذه المرحلة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 غدًا الأحد الموافق 17 أغسطس 2024، لذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة في صباح الغد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني واتباع خطوات محددة تشمل إدخال رقم الجلوس والرقم السري، هذه الخدمة توفر للطلاب وسيلة سهلة وموثوقة لمعرفة كلياتهم وتوجيههم نحو المرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

زيارة الموقع الإلكتروني: قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي.

اختيار الخدمة المناسبة: ابحث عن خدمة "تنسيق الثانوية العامة 2024" أو ما يعادلها في القائمة المتاحة.

النقر على "نتيجة تنسيق المرحلة الأولى": اختر الخيار المخصص لعرض نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك والرقم السري المخصص.

عرض النتيجة: اضغط على زر "عرض" للحصول على نتيجتك.

مراجعة بطاقة الترشيح: ستظهر بطاقة الترشيح التي تحتوي على كافة تفاصيل نتائج التنسيق ومعلومات الكلية التي تم ترشيحك لها.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024

الحد الأدنى لمعدلات القبول في تنسيق الجامعات 2024 يختلف بناءً على الشعبة والمجموعة العلمية، وفقًا للمؤشرات الأولية، قد يكون الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2024 كالتالي:

شعبة علمي علوم: الحد الأدنى: 371 درجة 90.48%.

الشعبة الرياضية: الحد الأدنى: 357 درجة 87.07%.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى: 280 درجة 68.29%.

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كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات التسجيل في التنسيق الإلكتروني