الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية 2024.. مع التفاصيل

الكليات المتبقية في تنسيق المرحلة الثانية 2024.. تهتم نسبة كبيرة من الطلاب والطالبات بالبحث عن موعد تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية، وتوقعات تنسيق القبول بالكليات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.



تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية

كشفت وزارة التعليم العالي بأنه سوف يتم الإعلان عن مؤشرات القبول بالجامعات والمعاهد التي تكون ضمن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية، وهو يتم التسجيل فيه غدًا الأحد خلال المؤتمر المقام لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.



موعد فتح باب التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية

حددت الوزارة بفتح باب التسجيل بتنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية، للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة، خلال الأيام القادمة.



رابط التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية



ويتوافر فرص لجميع الطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، مــن هــنــــــــــا.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية

- في البداية يمكنك التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من هنـــــــــــــــــــا.

- ثم يجب اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.



كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

-دخول الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة 2024.



- تسجل الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- مع الضغط على الخطوة الثانية.

- يرجي إدخال جميع بيانات الطالب الأساسية.

مع اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- قوم بالضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.



وعقب الانتهاء من ملئ الرغبات يتم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.



- مع الضغط على كلمة تسجيل.

- يجب طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 علمي رياضة

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بجامعة دمياط رياضة 342.5 درجة.

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 82.19%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 82.19%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بجامعة المنصورة رياضة 343.5 درجة.

- مؤشرات تنسيق كلية تخطيط عمراني بجامعة القاهرة 342 درجة.

- مؤشرات تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 82.43%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 82.43%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 82.19%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 82.19%

- مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 82.19%



مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري جنوب الوادي 359.0





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري أسيوط 358.0



- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري الإسكندرية 358.0





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري المنوفية 358.0تنسيق كلية طب بيطري المنصورة 362.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري الزقازيق

361.0تنسيق كلية طب بيطري مدينة السادات 354.5

- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري أسوان 354.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري العريش 353.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري بني سويف 353.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري مطروح 353.0





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري سوهاج 360.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري كفر الشيخ 360.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري عين شمس 359.0





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري دمنهور 357.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري القاهرة 356.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري بنها 356.5





- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري المنيا 356.0

- مؤشرات تنسيق كلية طب بيطري الوادي الجديد 352.5



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