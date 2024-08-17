وزارة المالية تصدر إعلانا هاما بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات

اعتبارًا من يوم الخميس 22 أغسطس الجاري

أصدرت وزارة المالية المصرية إعلانا بشأن قرار تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين بالدولة، حيث سيتم بدء الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 22 أغسطس الجاري.

كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 أغسطس، مع التأكيد على أن مرتبات شهر أغسطس 2024 ستكون متاحة في أي وقت من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية وفقا للبيان الذي حصلت “الموجز” علي نسخة منه .

وفيما يخص مرتبات شهر أغسطس 2024 وذلك العاملين بعد الزيادة التي تم تطبيقها في مارس الماضي، جاءت كالتالي:

جدول قيمة مرتبات شهر أغسطس 2024 :

مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة العالية: 10,200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. درجة المدير العام: 9,200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.



مرتبات شهر أغسطس 2024 .. الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

كما أعلنت الوزارة عن مفاجأة تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، والتي ستبدأ من يوم 22 سبتمبر، بهدف التيسير على الموظفين. وسيستمر الصرف خلال خمسة أيام، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري في جميع أنحاء البلاد.

زيادة مرتبات المعلمين في مصر

تمثل زيادة مرتبات المعلمين في مصر جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين أوضاعهم المالية وتقدير دورهم الحيوي في تطوير التعليم. في السنوات الأخيرة، شهدت مرتبات المعلمين زيادات دورية تشمل:

زيادة في الحوافز والبدلات: تم زيادة الحوافز والبدلات الخاصة بالمعلمين بشكل دوري لتحسين دخلهم الشهري، مما ساعد في رفع مستوى الرضا الوظيفي.

العلاوات السنوية: المعلمون يستفيدون من العلاوات الدورية التي تقرها الدولة، والتي تضاف إلى مرتباتهم الأساسية.

زيادات خاصة للمراحل التعليمية المختلفة: في بعض الأحيان، تُخصص زيادات أو مكافآت خاصة للمعلمين العاملين في المراحل التعليمية الأساسية مثل التعليم الابتدائي والإعدادي، نظراً لأهمية هذه المراحل في بناء الأساس التعليمي للطلاب.

مكافآت الأداء: تم تفعيل نظام مكافآت مرتبط بأداء المعلمين، مما يحفزهم على تحسين جودة التعليم والاهتمام بالطلاب.

الهدف من هذه الزيادات هو تحسين الظروف المعيشية للمعلمين، وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في العملية التعليمية، وبالتالي دعم خطة الدولة لتطوير التعليم وتحقيق أهدافها طويلة المدى.

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