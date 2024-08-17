خلاص هانت.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024.. تترقب العديد من الأسر المصرية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، حيث تمثل هذه المرتبات مصدرًا أساسيًا لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وقد أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات هذا الشهر لكافة العاملين في القطاع الحكومي، ولهذا يتصدرت موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 محرك جوجل خلال الساعات الماضية تزامنًا مع اقتراب موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وعبر السطور التالية، الموجز ينقل لكم تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وذلك عقب ارتفاع مؤشرات البحث وقيام الحكومة بتبكير موعد صرف المرتبات، وبالتالي يستعد الموظفين خلال الساعات القادمة لصرف مرتباتهم باكرًا.

ومن المرتقب تبكير موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 وسبتمبر، حيث تبدأ من يوم 22 في هذه الأشهر، وتوزيع المتأخرات خلال 8،11،12 سبتمبر، وذلك بناءً على بيان وزارة المالية فيما يخص صرف المرتبات والمتأخرات.

وفقًا للجدول المعلن، عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، سيتم صرف المرتبات على ثلاث مراحل لضمان تسهيل عملية الصرف ومنع التكدس:

المواعيد المعلنة لصرف مرتبات أغسطس 2024

المرحلة الأولى: سيتم صرف المرتبات في يوم 22 أغسطس 2024 وتشمل هذه المرحلة العاملين في الوزارات والجهات الحكومية الأكثر عددًا.

المرحلة الثانية: ستكون أيام 23 و26 أغسطس 2024 مخصصة لباقي الوزارات والهيئات الأخرى التي لم يتم صرف مرتباتها في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: سيتم الصرف للجهات المتخلفة عن المرحلتين السابقتين لتوزيع المتأخرات خلال 8،11،12 سبتمبر

وسبق أن وجهت وزارة المالية تزامنًا مع إعلان موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 نصائح هامة لجميع العاملين باتباع الإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

هذا، مع التأكيد على ضرورة متابعة أوقات العمل الخاصة بالبنوك وماكينات الصرف الآلي لتجنب أي تزاحم.

وتمثل خطوة الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 جزءًا من جهود الحكومة لتوفير سيولة مالية للعاملين قبل عطلة نهاية الشهر، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

زيادة جديدة في المرتبات

ومن ناحي أخرى، يقوم العديد من الموظفين بالبحث عن حقيقة وجود زيادة جديدة في المرتبات قريبًا أم لا، وسبق أن نفت الحكومة وجود زيادة جديدة في المرتبات ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 كما هي فمن المرتقب أن تقوم البنوك والجهات الحكومية المخصصة بالصرف بإتاحة الجدول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

ويستعيد موقع الموجز نشر مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية والتي جاءت على النحو التالي:

مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية

مرتبات السادسة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

مرتبات المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

إقرأ أيضًا:

المالية تصدر تعليمات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات والموظفين

تعليم النواب تكشف عن تحديات تطوير الثانوية العامة الجديدة