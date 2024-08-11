موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين.. قبضك قرب

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين.. تعتبر من الموضوعات الخدمية التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت يوميًا نظرًا لزيادة معدلات البحث عنها من قبل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الصدد، وتزامنًا مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين، تعتزم وزارة المالية صرف مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين

ومن المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين، خلال أيام وتبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 22 من الشهر، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 أغسطس، تفعيلًا بقرار تبكير المرتبات وهو أمر أيضًا يطبق على مرتبات شهر سبتمبر، التي ستصرف ابتداءً من يوم 22 سبتمبر، بهدف التيسير على الموظفين والمواطنين.

الموجز تكشف تفاصيل المرتبات، إذ أنه حرصًا على تسهيل عملية صرف المرتبات عقب الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين، يجب على جميع العاملين عدم الازدحام في مكاتب الصرافة والبنوك، ولهذا قررت الوزارة تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات مختلفة لتوزيع صرف المرتبات على أيام متفرقة، وبهذا التقسيم، يتمكن الموظفون من الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة ودون تأخير.

وعند الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين، سيتم الصرف في اليوم الأول 22 أغسطس 2024 لكل من: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل» وذلك لمدة يومين.

مرتبات شهر أغسطس 2024

وسيتم أيضًا صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، لباقي الوزارات والجهات الحكومية فسيتم صرف مرتباتها يوم 23 من الشهر، والتي تشمل كل من: «الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

وللتذكر ننقل لكم وفقًا للآتي، مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية والتي جاءت على النحو التالي:

مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية

مرتبات السادسة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة من 5000 لـ7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.

مرتبات المدير العام من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة العالية من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وقبل موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين، كشفت وزارة المالية عن أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين وتشمل الآتي:

ماكينات الصرافة الآلية.

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المتواجدة في جميع المحافظات.

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