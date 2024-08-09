زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة علي مواقع التواصل الاجتماعي.. ومصدر برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن الزيادات

شهدت الساعات الماضية تداول منشورات بشأن زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدأ الحديث عن إقرار زيادة جديدة في في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين وذلك بعد إجراءات زيادة أسعار الكهرباء والوقود ضمن برنامج الحكومة للتحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي وهو ما رافق تصريحات للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين

وتواصلت الموجز مع مصدر برلماني بشأن زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة وأكد المصدر أن الحديث عن زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة لا يتعدي مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تتقدم الحكومة بأي قرار بهذا الشأن وأن الحديث عن توفير حزمة اجتماعية لجميع فئات المجتمع وليس فقط العاملين بالدولة سوف يطرح من خلال الحوار الوطني

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن إقرار زيادة جديدة في مرتبات سبتمبر 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة قد يكون صحيح ولكن لا يجب ربطه بشهر سبتمبر مشيرا إلي أنه الحكومة ملزمة بتعويض كافة الفئات غير القادرة عن رفع الدعم وتحويله لدعم نقدي ولكنه لن يكون إلا لفئات محددة .

وتابع المصدر إن تحويل الدعم من عيني إلي نقدي يتطلب كذلك توافر شروط معينه حتي يتم ضمان عدم رفع معدلات التضخم فتنقلب الزيادة إلي أزمة اقتصادية

وشهدت زيادة مرتبات المعلمين في مصر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما في ذلك العاملين في قطاع التعليم. هذه الزيادات تأتي في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم اللازم للعاملين في مجال التعليم، وهو من المجالات الحيوية في تطوير المجتمع.

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين:

الحد الأدنى للأجور:

تم رفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم ضمن الزيادات العامة التي أقرتها الدولة. تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 2,000 جنيه عن الحد الأدنى السابق.

العلاوات الدورية:

شملت الزيادات تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

حوافز إضافية:

كما تم الإعلان عن منح حوافز إضافية لتحفيز المعلمين على الأداء المتميز في المدارس، وذلك ضمن برامج تحسين جودة التعليم.

حوافز التطوير المهني:

قد تشمل الزيادات أيضًا حوافز مرتبطة ببرامج التطوير المهني، مثل الدورات التدريبية والتأهيل المستمر للمعلمين.

هذه الزيادات تأتي في سياق حرص الدولة على دعم المعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية تحسين أوضاعهم المادية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.