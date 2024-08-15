المالية تصدر تعليمات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات والموظفين

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. مع اقتراب منتصف الشهر الحالي، زادت عمليات البحث من قبل الموظفين حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024. وفيما يلي تنشر “الموجز” تقرير عن موعد صرف المرتبات بعد تأكيد وزارة المالية على تقديم موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد التقديم



أعلنت وزارة المالية عن تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 22 سبتمبر .

كما سيتم صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 من نفس الشهر، مع العلم أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

مرتبات العاملين بعد زيادة مارس



بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في مارس الماضي، أصبحت قيمة مرتبات شهر سبتمبر 2024 لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الممتازة : 12,200 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 .. موظفو الدرجة العالية: 10,200 جنيه.



مرتبات شهر سبتمبر 2024 ..موظفو درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

يمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين في قطاعات الدولة من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف محافظات ومدن مصر.

حقيقة تقديم مرتبات سبتمبر 2024 (مفاجأة للشهر المقبل)



أكدت وزارة أنه في إطار قرار تقديم صرف مرتبات أغسطس، تم أيضًا اتخاذ قرار بتقديم صرف مرتبات شهر سبتمبر، والتي ستبدأ من يوم 22 سبتمبر، بهدف تسهيل الأمور على الموظفين والمواطنين. وسيستمر الصرف لمدة 5 أيام، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من سبتمبر المقبل.

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