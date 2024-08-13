مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024..تعرف على أماكن الصرف والحد الأدنى للأجور

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024 وذلك تزامنًا مع الوصول إلى منتصف الشهر الجاري.

ويبحث العديد من الأشخاص عبر محرك جوجل العالمي عن مواعيد مرتبات شهر أغسطس 2024، وأيضًا مواعيد توافرها في ماكينات الصرف الآلي للعاملين بالدولة وفي جميع الوظائف.

مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة وذلك عن شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) 2024 والذي أكد إجراء عملية الصرف خلال الفترة من يوم 22 - 30 أغسطس المقبل فيما يام صرف المتأخرات خلال أيام 8 - 11 - 12 أغسطس 2024.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 من الشهر، مع صرف المتأخرات في أيام 8، 11، و12 أغسطس.

أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، حيث يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر أغسطس من خلال عدة أماكن حددتها الوزارة، تشمل:

1- ماكينات الصرافة الآلية.

2- فروع البنوك المختلفة.

3- مكاتب البريد المتواجدة في جميع المحافظات

الجدير بالذكر، إن عدد ماكينات الصراف الآلي يصل إلى 25 ألف ماكينة منتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات، ويستطيع من خلالها موظفو الجهاز الإداري في الدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بسهولة ويسر، دون الذهاب إلى مقرات البنوك وانتظار الدور، وغيرها من العقبات التي تهدر الجهد والوقت.

الحد الأدنى للأجور

جاءت الزيادة الأخير للمرتبات في شهر مارس الماضي، ويترقب الموظفين صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بعد قرار التبكير من وزارة المالية، حيث جاء الحد الأدني للأجور كالتالي:

- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

- درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

مواعيد مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر

وأكدت وزارة المالية أن قرار تبكير المرتبات يشمل أيضًا مرتبات شهر سبتمبر، التي ستصرف ابتداءً من يوم 22 سبتمبر، بهدف التيسير على الموظفين والمواطنين.

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