كل ما تريد معرفته عن مواعيد وأماكن صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

مرتبات شهر أغسطس 2024.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 يتصدر موقع البحث جوجل، لكونه يولي كافة العاملين بالدولة له اهتماماً هذه الأيام، بالتزامن مع قرب انتهاء ثلثي الشهر، ولأنه تم تبكير صرف المرتبات الشهر الماضي، لذلك يتوقع كافة العاملين أن يتم التعامل في شهر أغسطس على غرار يوليو.



موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024



يستعرض موقع "الموجز" خلال السطور التالية، كل المعلومات المتعلقة بـ موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وذلك تيسيراً على القراء والمتابعين الوصول إلى كافة المعلومات التي يبحثون عنها بشأن متطلباتهم اليومية.

صرف مرتبات أغسطس



كانت قد أعلنت وزارة المالية قبل ذلك عن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 في وقت مبكر على غرار يوليو الماضي، وكشفت عن أن يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024 سيكون بداية الصرف.



جدول الحد الأدنى للأجور 2024 وفق ما أعلنته الحكومة

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تحديد راتب الدرجة السادسة بـ 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة بــ 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة بــ 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة بــ 7500 جنيه.

لدرجة الثانية بــ 8000 جنيه.

الدرجة الأولى بــ 8200 جنيه.

درجة المدير العام بــ 9200 جنيه.

الدرجة العالية بــ 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

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أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2024



فروع البنوك المختلفة

يمكن الصرف أيضاً من ماكينات الصرافة الآلية المنتشرة

الصرف من مكاتب البريد