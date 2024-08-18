نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ٩٣% للطب والأسنان ٩٢% والصيدلة ٩١% والهندسة ٨٨%

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات ٢٠٢٤.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي حضره الموجز، أن عدد طلاب المرحلة الأولى إجمالي ١١٦ ألف ٤٦٤ طالب، الرياضيات ١٦ ألف و١٠٠ طالب والادبية ٧٤ ألف و١٥ طالب، كما أن هناك ٢٠٠٢ طالب لم يتقدموا للتنسيق الحكومي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأعلن الوزير أن نتيجة شعبة العلوم للمرحلة الأولى الطب ٣٨٢ درجة بنسبة ٩٣.١٧% وطب الأسنان ٩٢.٨% والعلاج الطبيعي ٩٢.١٩% والصيدلة ٩١.٧٠.

أما شعبة الرياضيات .. الهندسة ٨٨.٦٥% والتخطيط العمراني ٨٧.٨٠%

تنسيق الجامعات 2024

بدأ التسجيل للمرحلة الأولى للتنسيق يوم الاثنين ١٢ أغسطس وانتهى في الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤

حيث فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ الناجحين في الدور الأول.

وبلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، و الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، في نهاية التسجيل للمرحلة الأولى، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ 107 ألف طالب وطالبة.

وتمكن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم وتعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ربابط موقع التنسيق الإلكتروني 2024





ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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