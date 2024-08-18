بعد ارتفاع الحد الأدنى.. موعد تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات والمعاهد، والذي من المقرر أن ينطلق بعد يومين، وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للعام 2024، وينشر لكم موق "الموجز" خلال السطورالتالية كافة التفاصيل .

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى اليوم، حيث تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد. وجاءت النسب كالتالي:

تنسيق كليه الطب: 93.17%

تنسيق كليه الأسنان: 92.8%

تنسيق كليه العلاج الطبيعي: 92.19%

تنسيق كليه الصيدلة: 91.7%



موعد وتفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

تنسيق المرحلة الثانية سيبدأ في 20 أغسطس 2024، ويستمر لمدة خمسة أيام. وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في كليات الشعبة العلمية بـ 265 درجة (64.63%)، وفي الشعبة الأدبية بـ 230 درجة (56.9%).

خطوات تسجيل الرغبات.. تنسيق المرحلة الثانية 2024

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ابتداءً من يوم الثلاثاء. للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا عليك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا قم بإدخال الرقم السري الخاص بك وفقاً لمجموع درجاتك ومرحلتك.

ثالثا عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط على "التالي".

رايعا قم بترتيب رغباتك حسب الأولوية.

اخيرا قم بالضغط على "حفظ" لتأكيد تسجيل الرغبات.

وفي سياق اخر، نقدم لكم توقعات نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية الأزهرية لعام 2024، حيث يمكن للطلاب التعرف على المؤشرات الأولية للجامعات التي يمكنهم الالتحاق بها بناءً على مجموع درجاتهم:

كلية الهندسة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 92.5%.

كلية الطب (بنين وبنات) بالقاهرة: يتوقع أن يبلغ التنسيق حوالي 96.15%.

كلية الصيدلة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 94.38%.

كلية الطب بدمياط: يتوقع أن يبلغ التنسيق 94.85%.

كلية اللغات والترجمة: التوقعات تشير إلى تنسيق يصل إلى حوالي 62.46%.

كلية الهندسة قسم الزراعة بالقاهرة: من المتوقع أن يصل التنسيق إلى 81.54%.

كلية الزراعة بالقاهرة: التوقعات تشير إلى تنسيق يبلغ 75.23%.





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