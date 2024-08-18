موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى

مع إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لكليات 2024 اليوم، ارتفعت وتيرة البحث عن موعد تنسيق المرحلة الثانية، سيكشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 ،خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى وتحديد موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الثانية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 .. الحد الأدنى

أظهرت المؤشرات ارتفاعًا في الحد الأدنى للقبول في كليات الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى، حيث بلغ 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل فيه الحد الأدنى 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29%. يعكس هذا الارتفاع زيادة في عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 95% إلى أقل من 100%، والتي ارتفعت من 0.39% إلى 0.66%.

تشير التوقعات إلى أن تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام قد يكون مشابهًا لتنسيق العام الماضي، نظرًا لتقارب نسب النجاح بين العامين. فقد سجلت نسبة النجاح في العام الدراسي 2022-2023 حوالي 78.8%، بينما ارتفعت إلى 81.3% في العام الدراسي 2023-2024.



توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024

كليات الصيدلة:

جامعة المنصورة: 370 درجة

جامعة أسيوط: 369.5 درجة

جامعة المنيا: 369 درجة

جامعة الزقازيق: 369 درجة

جامعة طنطا: 368.5 درجة

جامعة القاهرة: 368.5 درجة

جامعة دمنهور: 368.5 درجة

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 368.5 درجة

جامعة بني سويف: 368 درجة

جامعة كفر الشيخ: 368 درجة

جامعة الإسكندرية: 368 درجة

جامعة بورسعيد: 368 درجة



تنسيق المرحلة الثانية 2024



جامعة المنوفية: 368 درجة

جامعة عين شمس: 367.5 درجة

جامعة الفيوم: 367.5 درجة

جامعة جنوب الوادي: 367 درجة

جامعة حلوان: 367 درجة

مدينة السادات: 367 درجة



كليات الطب البيطري:

طب بيطري المنصورة: 362.5 درجة

طب بيطري الزقازيق: 361 درجة

طب بيطري سوهاج: 360.5 درجة

طب بيطري كفر الشيخ: 360.5 درجة

طب بيطري عين شمس: 359 درجة

طب بيطري جنوب الوادي: 359 درجة

هندسة بورسعيد: 359 درجة

هندسة طنطا: 358 درجة

طب بيطري أسيوط: 358 درجة

طب بيطري الإسكندرية: 358 درجة

طب بيطري المنوفية: 358 درجة

طب بيطري دمنهور: 357.5 درجة

طب بيطري القاهرة: 356.5 درجة

طب بيطري بنها: 356.5 درجة

طب بيطري المنيا: 356 درجة

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 355 درجة

طب بيطري مدينة السادات: 354.5 درجة

طب بيطري أسوان: 354.5 درجة

طب بيطري العريش: 353.5 درجة

طب بيطري بني سويف: 353.5 درجة

طب بيطري مطروح: 353 درجة

طب بيطري الوادي الجديد: 352.5 درجة

كليات العلاج الطبيعي:

جامعة بنها: 371 درجة

جامعة جنوب الوادي: 371 درجة

جامعة قناة السويس: 370 درجة

جامعة القاهرة: 370 درجة



توقعات تنسيق المرحلة الثانية للأدبي 2024

تربية فنية حلوان بالزمالك: 241.5 درجة

تربية رياضية بنات بنها: 242.5 درجة

تربية نوعية فنية الإسكندرية: 243.5 درجة

تربية نوعية موسيقية المنيا: 243.5 درجة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف: 244.5 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم: 245 درجة

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف: 245.5 درجة

سياحة وفنادق بني سويف: 246 درجة

تربية رياضية بنين المنصورة: 246 درجة

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية: 246 درجة

سياحة وفنادق مدينة السادات: 246 درجة

سياحة وفنادق الفيوم: 246 درجة

سياحة وفنادق المنصورة: 246 درجة

سياحة وفنادق المنيا: 246 درجة

سياحة وفنادق الأقصر: 246.5 درجة

سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة

حقوق طنطا: 262 درجة

حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة

تربية (طفولة) جنوب الوادي: 262.5 درجة

تربية (طفولة) أسوان: 262.5 درجة

دار العلوم المنيا: 262.5 درجة

حقوق الفيوم: 263.5 درجة

حقوق الزقازيق: 263.5 درجة

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد: 264 درجة

حقوق المنصورة: 264 درجة

حقوق المنوفية بشبين الكوم: 264 درجة



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