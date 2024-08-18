اعرف جالك كلية اي| نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

ظهرت الآن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2024 لطلاب الثانوية العامة.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية والتي من المقرر أن تظهر الآن عبر بوابة مصر الرقمية وموقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

يمكنك الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية من خلال زيارة الرابط التالي: بوابة مصر الرقمية، بعد الدخول إلى الموقع، اختر خدمة نتائج المرحلة الأولى للثانوية العامة لتتمكن من الاطلاع على نتيجتك.

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

يمكنك الاطلاع على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى من خلال زيارة الرابط التالي: موقع التنسيق الإلكتروني، حيث ظهرت نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية وموقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 للقبول بالجامعات، موضحًا أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى بلغ 116,464 طالبًا، من بينهم 16,100 طالب في شعبة الرياضيات و74,015 طالبًا في الشعبة الأدبية، فيما لم يتقدم 2,002 طالب للتنسيق الحكومي.

بالنسبة لشعبة العلوم، جاءت نتائج التنسيق بحد أدنى 382 درجة بنسبة 93.17% للقبول في كليات الطب، و92.8% لطب الأسنان، و92.19% للعلاج الطبيعي، و91.70% للصيدلة، أما في شعبة الرياضيات، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 88.65%، وفي كلية التخطيط العمراني 87.80%.

تنسيق المرحلة الأولى 2024

بدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يوم الاثنين 12 أغسطس، واستمر حتى الجمعة 16 أغسطس 2024، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، و تم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم عند 371 درجة بنسبة 90.48%، ولشعبة الهندسة عند 357 درجة بنسبة 87.07%، وللشعبة الأدبية عند 280 درجة بنسبة 68.29%، ليصل إجمالي الطلاب في هذه المرحلة إلى 113,200 طالبًا من مختلف الشعب.

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