نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٤.. اقتصاد وعلوم سياسية ٨٣.١٧% والألسن٨٥.٢٤% والإعلام ٨٤.٢٦%

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات ٢٠٢٤.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي حضره الموجز بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الادارية الجديدة أن تنسيق كليات الشعبة الأدبية هذا العام جاء كالتالي، اقتصاد وعلوم سياسية ٨٥.٢٤% والألسن ٨٤.٢٦% ، الإعلام ٨٣.١٧، الآثار ٧٨.٤%

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية أدبي



واكد الوزير ان هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق في كليات الشعبة الأدبية في التربية والحقوق والآداب ودار العلوم والسياحة والفنادق واقتصاد منزلى والتربية النوعية.

تنسيق الجامعات ٢٠٢٤

بدأ التسجيل للمرحلة الأولى للتنسيق يوم الاثنين ١٢ أغسطس وانتهى في الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤

حيث فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤ الناجحين في الدور الأول.



وبلغ الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، و الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، في نهاية التسجيل للمرحلة الأولى، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ 107 ألف طالب وطالبة.

رابط التنسيق الإلكتروني

وتمكن طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم وتعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg



ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي لمساعدتهم في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

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