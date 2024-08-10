بعد واقعة جامعة الزقازيق| كيف يواجه "الأعلى للجامعات" فوضى حفلات التخرج

حالة من الجدل أثارها طالب بجامعة بكلية التجارة إنجليش بجامعة الزقازيق، بعد أن ظهر بفيديو أثناء حفل تخرجه وهو يرقص على أنغام أغاني المهرجانات وسط حفاوة وتصفيق من أعضاء هيئة التدريس، الذين ظلوا ينتظرونه على المنصة لتسليمه شهادة التخرج، حتى انتهى من وصلة الرقص.

طالب يرقص في حفل تخرج بجامعة الزقازيق

حفلات التخرج

ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة لوقائع الرقص في حفلات التخرج لطلاب الجامعات، فمنذ أشهر معدودة ظهر تريند الطالبة سمر عنتر بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط في واقعة مشابهه، بعد أن ظهرت في فيديو حفل تخرجها وهي تؤدي حركات رقص غريبة.

وفي أول رد فعل رسمي له، قرر وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إجراء تحقيقات عاجلة في المخالفات التي شهدتها بعض حفلات تخرج الطلاب ببعض الجامعات والمعاهد، مؤكدًا على إفادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل، موجها باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونًا تجاه كل من شارك في تنظيم وإدارة هذه الحفلات من كافة مستويات المنظومة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

الأعلى للجامعات يتخذ قرارا عاجلا بشأن وقائع الرقص في حفلات التخرج

وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي، وحصل “الموجز” على نسخة منه، أن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات سوف تعرض نتائج أعمالها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، بشأن تطبيق الآليات التنفيذية التي تحقق الحفاظ على الأعراف والتقاليد الجامعية وتصون هيبة الجامعات وصورتها في المجتمع.



كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه القادم، آليات تنفيذ القانون من خلال الجهات المعنية بالدولة تجاه كل من يستخدم اسم الجامعات أو الكليات في تنظيم حفلات تخرج خارج أسوار الجامعة مُستغلًا أسماء الجامعات والكليات المختلفة.

طالب يرقص في حفل تخرج بجامعة الزقازيق

واقعة رقص طالب في حفل تخرج جامعة الزقازيق

وعقب حالة الجدل التي أثارها طالب جامعة الزقاريق في حفل التخرج، أصدرت الجامعة بيانا أكدت خلاله على أهمية التمسك بالتقاليد والأخلاقيات والأداب العامة بالمجتمع، والتي يتم ترسيخها في نفوس الطلاب.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن هذه الواقعة تعتبر تصرفًا فرديًا للتعبير عن فرحة طالب بتخرجه، لكنها خرجت عن السياق العام بشكل لا يتوافق مع خصوصية ومكانة الجامعة كبيت للعلم والعلماء.

كما أعلنت الجامعة استدعاء القائمين على حفل التخرج الذي تم في قاعة الاحتفالات بالجامعة، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

اقرأ أيضا

أول رد فعل رسمي على وقائع الرقص في حفلات التخرج

رابط تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 والحد الأدنى للقبول

