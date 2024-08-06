أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2023

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رَقَم 181، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2023، وهي الجوائز التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، حيث تم إنشاء جوائز الرواد في 2012، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 154 بتاريخ 23/6/2012، بقرار رَقَم 2317.

كما أنشئت جوائز المرأة في 2017، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 167 بقرار رَقَم 2433، وجاء تخصيص جوائز للمرأة تقديرًا لدورها في التعليم العالي والبحث العلمي.

عدد جوائز المرأة والرواد هذا العام

وقد أعلن مجلس الأكاديمية في بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه، أنه بلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 10 جوائز منحت لإحدى عشر فائز وفائزة بإجمالي 640 ألف جنيهًا مصريًا، وتفصيلًا فقد منحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين في مجالات العلوم الأساسية، الزراعية، الطبية والهندسية وهم الدكتور محمد محمود هاشم، أستاذ باحث متفرغ، بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد السيد نجم، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، مركز البحوث الزراعية، والدكتورة نادية حسن بدراوي، أستاذ متفرغ بكلية الطب، بجامعة القاهرة، الدكتور هاني هلال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة، بجامعة القاهرة، وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى شهادة تقدير مقدمة من الأكاديمية.

جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية

كما اعتمد المجلس أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات، منهم 3 جوائز تقديرية منحت لـ الدكتورة آمال مختار متولى، أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحو ، والدكتورة نور شفيق، أستاذ باحث بمعهد بحوث البترول المصرى، والدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه في مجالات الصحة والعلوم الصيدلية، المياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، وهناك أيضًا 3 جوائز تشجيعية وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه منحت لـ الدكتورة داليا أنور، أستاذ بكلية الطب البيطرى، بجامعة القاهرة، والدكتورة هبه عبد الباقي، أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة القاهر، وذلك في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، الصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية التي منحت مناصفة لكل من الدكتورة نهال فايز عريضي، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ، والدكتورة سلوى موافى، أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث.

أسماء الفائزين بجوائز المرأة والرواد 2023

وتم إعلان الأسماء كاملة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال هذا الرابط: www.asrt.sci.eg

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