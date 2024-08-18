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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رسميًا.. تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2024 أدبي

تنسيق الكليات 2024
تنسيق الكليات 2024 أدبي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن تنسيق الكليات 2024 أدبي حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2024،  ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة عن تنسيق الكليات 2024 أدبي حيث شهدت التنسيقات اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأسرهم لتحديد مستقبلهم الأكاديمي وتوفر هذه الحدود الدنيا للقبول في كليات الأدب والمؤسسات التعليمية الأخرى مؤشرات واضحة للطلاب بشأن الفرص المتاحة لهم في هذه السنة.

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تفاصيل تنسيق الكليات 2024 أدبي

انتهت وزارة التعليم العالي من تنسيق الجامعات المرحلة الأولى لذلك ننشر لكم الآن  تنسيق الكليات 2024 أدبي والتي تصدرت قائمة الحدود الدنيا شهدت أعلى درجات القبول، جاء على رأس القائمة كلية الألسن في كفر الشيخ بحد أدنى قدره 366.5، تلتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة بحد أدنى قدره 364.5. كما سجلت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في الإسكندرية والألسن في عين شمس نفس الحد الأدنى وهو 358.5.

تنسيق الكليات 2024 أدبي

في المرتبة التالية، جاءت كلية الألسن في قناة السويس بالإسماعيلية ضمن  تنسيق الكليات 2024 أدبي بحد أدنى 355.5، تلتها كلية الألسن في الفيوم بحد أدنى 355. وكانت كليه الإعلام في القاهرة حازت على حد أدنى قدره 354.5، بينما سجلت كلية السياسة والاقتصاد في السويس حدًا أدنى قدره 353.

تنوعت الحدود الدنيا في بقية تنسيق الكليات 2024 أدبي، حيث سجلت كليات مثل الألسن في بني سويف 350.5، وألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5. كما سجلت كليه الإعلام في عين شمس حدًا أدنى قدره 349، بينما كانت كليه الألسن في المنيا بحد أدنى 348.5.

تنسيق الكليات 2024 أدبي

تنسيق الكليات 2024 ادبي

  • آداب انتساب موجه بنها: 293.5
  • حقوق كفر الشيخ: 293
  • تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس: 293
  • تجارة انتساب موجه بنها: 292.5
  • تجارة دمنهور: 292
  • دار العلوم انتساب موجه القاهرة: 292
  • تربية بني سويف: 291
  • تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال: 291
  • تجارة انتساب موجه الزقازيق: 290.5
  • تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية: 290.5

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رابط شغال.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 وخطوات الحصول عليها

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