بالأرقام.. مؤشرات الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

يبحث طلاب الثانوية العامة عن الحد الادنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم حيث أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، عن الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم من تنسيق الجامعات 2024.

ويستعرض “الموجز” لطلاب الثانوية العامة عن الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم وكافة التفاصيل عن تنسيق الجامعات 2024 حيث جاءت الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم هذا العام متميزة بتنوعها بين التخصصات المختلفة، مع التركيز على التنافس القوي بين الطلاب.

الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

تفاصيل الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم حيث أن الحد الأدنى للقبول في كليات الشعبة العلمية هو 265 درجة، ما يعادل 64.63%، بينما يقدر الحد الأدنى للشعبة الأدبية بـ 230 درجة، وهو ما يعادل 56.09%.

موعد تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

ينطلق التسجيل في تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الثانية بعد يومين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وقد تم الكشف عن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في المؤتمر الذي حضره عدد من قيادات الوزارة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024

الطب: 93.17%

الأسنان: 92.8%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الصيدلة: 91.7%

الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم

رابط تسجيل الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم



يمكن للطلاب تسجيل الحد الادنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي علوم لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالمرحلة الثانية، الذي سيُتاح فور بدء التسجيل ويمكن الدخول إلى الموقع والتسجيل من هنــــــــــــــــا.

خطوات تسجيل المرحلة الثانية 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل المرحلة الثانية 2024 عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي أو عبر بوابة مصر الرقمية والخطوات كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني المحدد.

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

التحقق من صحة البيانات المدخلة.

إدخال رغبات الطالب بالترتيب المرغوب.

الضغط على "حفظ" بعد إتمام التسجيل لضمان تسجيل الرغبات.

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