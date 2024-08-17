توقعات تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم لعام 2024.. تفاصيل

يشغل تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم لعام 2024 اهتمام طلاب الصف الثالث الثانوي، بعد النجاح في إنهاء المرحلة الأولى وارتفاع الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة درجتين لجميع الطلاب بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل، تنسيق المرحلة الثانية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2024 لشعبة علمي علوم

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 لشعبة علمي علوم عن العام السابق، نتيجة زيادة نسب النجاح التي بلغت 80.64%، ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بنسبة تصل إلى 3%، أي ما يعادل 12 درجة، ليصل إلى 83%.

توقعات تنسيق كليات الصيدلة 2024:

تنسيق صيدلة المنصورة: من 370 درجة

تنسيق صيدلة أسيوط: من 369.5 درجة

تنسيق صيدلة القاهرة: من368.5 درجة

تنسيق صيدلة الإسكندرية: من 368 درجة

تنسيق صيدلة الفيوم:من 367.5 درجة

توقعات تنسيق كليات الطب البيطري 2024:

تنسيق طب بيطري المنصورة: من 362.5 درجة

تنسيق طب بيطري الزقازيق: من 361 درجة

تنسيق طب بيطري سوهاج: من 360.5 درجة

تنسيق طب بيطري كفر الشيخ: من 360.5 درجة

تنسيق طب بيطري الإسكندرية: من 358 درجة

توقعات تنسيق كليات العلاج الطبيعي:

تنسيق جامعة بنها: من 371 درجة

تنسيق جامعة جنوب الوادي:من 371 درجة

تنسيق جامعة القاهرة: من 370 درجة

تنسيق جامعة السويس: من 370 درجة

تنسيق جامعة بني سويف: من 369.5 درجة

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2024

جدير بالذكر ، انه من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2024 بعد الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى لمؤشرات المرحلة الثانية يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، سيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الذي يوفر لهم إمكانية اختيار 75 رغبة، ومعرفة نتيجة ترشيحاتهم عبر بطاقة الترشيح المتاحة على الموقع.

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