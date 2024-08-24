التعليم تكشف تفاصيل توزيع درجات تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم اليوم عن تفاصيل توزيع درجات تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2024-2025، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان انضباط العملية التعليمية.

وينشر “الموجز” تفاصيل بيان وزارة التربية والتعليم والتي أوضحت أن توزيع درجات تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام سيتم بنسبة 100% لكل مادة دراسية في كل فصل دراسي، حيث يتضمن الفصل اختبارين شهريين، يركز الاختبار الأول على أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول بنسبة 15% من الدرجات، بينما يغطي الاختبار الثاني أجزاء المقرر من الشهر الثاني بنسبة 15% أيضًا.

تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام

توزيع درجات تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، فتستهدف نواتج التعلم في الفصل بأكمله، حيث يحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة، ليصل إجمالي درجات الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد إلى 60% من الدرجة الكلية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن توزيع درجات تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام في أعمال السنة، تشمل السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون مجموع أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية.

بيان وزارة التربية والتعليم بشأن الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال حساب متوسط درجاته ثم ضربه في النهاية العظمى للمادة وتقسيم الناتج على 100.

تقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام

تصريحات وزير التربية والتعليم

وفي سياق أخر، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، توجيهات صارمة بخصوص توزيع الكتب الخارجية في المدارس، مشددًا على ضرورة منع دخول مندوبي المبيعات والدعاية للمدارس أو تقديم أي هدايا للعاملين أو الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية الالتزام بالمقررات الدراسية والكتب الصادرة عن الوزارة فقط، مؤكدًا أن الكتب الخارجية المتاحة حاليًا في السوق لا تتوافق مع المناهج الجديدة التي تم اعتمادها للعام الدراسي 2024-2025.

ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لم يتقدم أي ناشر للحصول على ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية من الوزارة، مشيرًا إلى إعادة هيكلة التعليم الثانوي تهدف إلى تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان توازن المحتوى التعليمي ومنح المعلمين الوقت الكافي لتدريس المنهج وتنمية مهارات الطلاب.

وأوضح أن الكتب الخارجية الحالية لم تُحدث لتواكب المناهج الجديدة، مما يجعل اقتنائها غير ضروري، خاصةً مع ارتفاع أسعارها.

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