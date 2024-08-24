الأكاديمية العربية تمنح أحمد أبو الغيط درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الانسانية والاجتماعية



منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الانسانية والاجتماعية ، لمعالي السيد / أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويأتي ذلك تقديراً لدوره واسهاماته البارزة في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك ودعم البحث العلمي والابتكار المبني على الذكاء الاصطناعي.

تكريم أحمد أبو الغيط



وتسلم معالي الأمين العام السيد / أحمد أبو الغيط ، الدكتوراه الفخرية خلال احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخرج الدفعة الأولى لطلبة فرع العلمين الجديدة بكليات طب الأسنان، الإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات الي جانب الدفعة الثانية من كلية الذكاء الاصطناعي

وفى غضون ذلك قال معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط ، ان كلمات الإشادة بالأكاديمية العربية لا تكفي ولن توفيها حقها كنموذج ناجح من مؤسسات العمل العربي المشترك التي تتوجه للمستقبل وتتلمس الطريق إليه، والأدوات اللازم امتلاكها للنجاح في ميادين المنافسة بمعايير عالمية.

واضاف "أبو الغيط " أن الأكاديمية اليوم وبكل فخر صرح علمي له تاريخ وخبرة معتبرة في تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العربية المتخصصة في مختلف الميادين ومناحي النشاط الإنساني متوجهاً بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على كل ما يبذله من جهد للوصول بالأكاديمية الي هذا المستوي المتميز.

حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري



يذكر ان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج دفعة 2024 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها بمدينة العلمين الجديدة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور /حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، الدكتور /مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والأكاديمية، والسفراء، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء الأمور والطلاب.

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