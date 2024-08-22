بعد نظام الثانوية العامة الجديد.. وزارة التربية والتعليم توجه تحذيرات للطلاب
بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل، أصدرت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا لطلاب دفعة 2025 بشأن شراء الكتب الخارجية أو استعارة كتب من الدفعة السابقة، نظرًا للتعديلات التي طرأت على بعض المواد الدراسية.
ومع تزايد القلق والتوتر بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، يقدم "الموجز" تفاصيل شاملة عن نظام الثانوية العامة الجديد 2025، مع التركيز على التحذيرات التي وجهتها الوزارة لتفادي الوقوع في فخ الكتب الخارجية.
تحذير الطلاب من الكتب الخارجية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد 2025 سيشهد تغييرات في المناهج، مما يجعل الكتب الحالية غير متوافقة مع المنهج الجديد المقرر تدريسه في العام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الأول الثاني والثالث الثانوي.
نظام الثانوية العامة الجديد 2025
قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 وإجراء تعديلات على المناهج الخاصة بصفوف الأول، والثاني، والثالث الثانوي العام، مع العلم أنه لم يتم تحديث الكتب الخارجية بعد لتتماشى مع التغييرات الجديدة.
وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن شراء الكتب الخارجية الحالية قد لا يكون مفيدًا، كما أن أسعارها المرتفعة لا تبرر الاستثمار فيها.
حذف أجزاء من مناهج نظام الثانوية العامة الجديد
بعد الجدل الواسع حول إلغاء وحذف أجزاء من مناهج نظام الثانوية العامة الجديد لعام 2025، أكد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين، أن مادة الفلسفة لن تُلغى، بل سيتم تدريسها بشكل مكثف في الصف الأول الثانوي نظرًا لأهمية المادة في الشعبتين الأدبية والعلمية.
كما نفى نائب الوزير خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الشائعات حول تغييرات كبيرة في المناهج، موضحًا أن المناهج لم تُعدل بشكل جوهري، بل تم إعادة ترتيبها. وأضاف أن الكتب الإلكترونية للمواد ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأن دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة "العلوم المتكاملة" لا يعني حذف أي محتوى، بل تعديل مسمى المادة.
قرارات نظام الثانوية العامة الجديد 2025
وأشار نائب الوزير إلى أن القرارات المتعلقة بنظام الثانوية العامة الجديد متوافقة مع القانون، وأن الوزارة تتجنب استخدام الطلاب كـ "حقل تجارب". كما أكد أن مادة التاريخ ستظل أساسية في الصفين الأول والثاني الثانوي، مع إعادة تنظيمها ضمن النظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.
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