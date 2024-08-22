بعد نظام الثانوية العامة الجديد.. وزارة التربية والتعليم توجه تحذيرات للطلاب

بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل، أصدرت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا لطلاب دفعة 2025 بشأن شراء الكتب الخارجية أو استعارة كتب من الدفعة السابقة، نظرًا للتعديلات التي طرأت على بعض المواد الدراسية.

ومع تزايد القلق والتوتر بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، يقدم "الموجز" تفاصيل شاملة عن نظام الثانوية العامة الجديد 2025، مع التركيز على التحذيرات التي وجهتها الوزارة لتفادي الوقوع في فخ الكتب الخارجية.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تحذير الطلاب من الكتب الخارجية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد 2025 سيشهد تغييرات في المناهج، مما يجعل الكتب الحالية غير متوافقة مع المنهج الجديد المقرر تدريسه في العام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الأول الثاني والثالث الثانوي.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 وإجراء تعديلات على المناهج الخاصة بصفوف الأول، والثاني، والثالث الثانوي العام، مع العلم أنه لم يتم تحديث الكتب الخارجية بعد لتتماشى مع التغييرات الجديدة.

وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم أن شراء الكتب الخارجية الحالية قد لا يكون مفيدًا، كما أن أسعارها المرتفعة لا تبرر الاستثمار فيها.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

حذف أجزاء من مناهج نظام الثانوية العامة الجديد

بعد الجدل الواسع حول إلغاء وحذف أجزاء من مناهج نظام الثانوية العامة الجديد لعام 2025، أكد نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين، أن مادة الفلسفة لن تُلغى، بل سيتم تدريسها بشكل مكثف في الصف الأول الثانوي نظرًا لأهمية المادة في الشعبتين الأدبية والعلمية.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

كما نفى نائب الوزير خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الشائعات حول تغييرات كبيرة في المناهج، موضحًا أن المناهج لم تُعدل بشكل جوهري، بل تم إعادة ترتيبها. وأضاف أن الكتب الإلكترونية للمواد ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأن دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة "العلوم المتكاملة" لا يعني حذف أي محتوى، بل تعديل مسمى المادة.

قرارات نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وأشار نائب الوزير إلى أن القرارات المتعلقة بنظام الثانوية العامة الجديد متوافقة مع القانون، وأن الوزارة تتجنب استخدام الطلاب كـ "حقل تجارب". كما أكد أن مادة التاريخ ستظل أساسية في الصفين الأول والثاني الثانوي، مع إعادة تنظيمها ضمن النظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

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