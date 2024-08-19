وزارة التعليم توضح الأسئلة الشائعة بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد

تقدم وزارة التربية والتعليم توضيحًا للأسئلة الشائعة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد، بالمواد غير المدرجة ضمن المجموع، وعدد أيام الدراسة في المدارس ويستعرض “الموجز” أكثر التساؤلات التي ردت عليها الوزارة.

إجابات وزارة التربية والتعليم على الأسئلة الشائعة

1- ما هو موقف الطلاب الراسبين والمؤجلين لامتحانات الثانوية العامة 2023-2024 والمقسمين المواد الدراسية العام المقبل في ظل إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد؟.

إجابة وزارة التربية والتعليم: طلاب الثانوية العامة الراسبين والمقسمين لمواد دراسية سيطبق عليهم النظام القديم بنفس المواد الدراسية القديمة.

نظام الثانوية العامة

2- هل سيكون هناك أي تغير في نظام الدراسة أو الامتحان لمرحلة الثانوية العامة؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: لا يوجد تغير في نظام الدراسة أو الامتحان في الصف الثالث الثانوي وإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقًا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

نظام الثانوية العامة

3- ما هي مادة العلوم المتكاملة وما العلوم التي ستتضمنها؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة.

وزارة التربية والتعليم

4- ماهي المواد الغير مضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

نظام الثانوية العامة

5- هل سيتم تطبيق نظام 6 أيام على كافو المدارس على مستوى الجمهورية؟

إجابة وزارة التربية والتعليم: نظام الدراسة 6 أيام ليس مستحدثًا ويتم تطبيقه في بعض المحافظات وتم طرحه مؤخرًا في إطار حزمة من الآليات التي سيتم تطبيقها ببعض المدارس الحكومية بما يتوافق من هذه الآليات وطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة.

وزارة التربية والتعليم

6- هل سيتم تطبيق نظام الدراسة 6 أيام أسبوعيًا على المدارس الخاصة؟

وزارة التربية والتعليم

إجابة وزارة التربية والتعليم: هذه المدارس تطبق القواعد الخاصة بالكثافة الطلابية في فصولها الدراسية طبقًا للائحة الخاصة بكل مدرسة.

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