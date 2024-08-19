قرارات هامة بشأن زيادة مرتبات المعلمين ورفع عدد تعيين المدرسين سنويًا

أعلن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين زيادة مرتبات المعلمين بحسب رتبة المعلم طبقًا لقانون كادر المعلم، بالإضافة إلى أن من المقرر زيادة عدد المدرسين من 30 ألف معلم إلى 50 ألف معلم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بشأن زيادة مرتبات المعلمين وموعد تطبيق الزيادة وطريقة الرفع وفقًا للمستوى الوظيفي، بالإضافة إلى معرفة حقيقة رفع مرتبات المعلمين بالحصة والتي من المقرر تنفيذها قريبًا.

نائب وزير التربية والتعليم

موعد زيادة مرتبات المعلمين

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين في تصريحات تليفزيونية أن قانون كادر المعلم يحدد عدد الحصص التي يمكن لكل معلم تدريسها أسبوعيًا بناءً على المستوى الوظيفي، حيث تتراوح بين 16 إلى 24 حصة، مضيفًا أن الوزارة تتعاقد سنويًا مع 50 ألف معلم بنظام الحصة، حيث يدرس كل معلم من 10 إلى 20 حصة أسبوعيًا، ويكون المقابل المادي لكل حصة يصل إلى 30 جنيهًا.

زيادة مرتبات المعلمين بالحصة

وأشار نائب وزير التربية والتعليم أن من المقرر زيادة مرتبات المعلمين بالحصة قريبًا وستصل هذه الآليات للمدرسين بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن المعلمين المتدربين كانوا يأخذون على الحصة الزيادة 2.5، ولكن تغير هذا الموضوع وسوف يتعامل بسعر الحصة.

نائب وزير التربية والتعليم

عدم اعتماد الكتب الخارجية من الوزارة

وفي متصل، كشف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مهمة بشأن الكتب الخارجية المتداولة في الأسواق، مشيرًا إلى أن جميع الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية العامة غير مرخصة من الوزارة، وقد تحتوي على محتويات قد تكون مختلفة عن المقررات الرسمية المعتمدة.

وأشار إلى أن أي شركة لم تحصل على ترخيص لطباعة كتب خارجية للثانوية العامة، موضحًا أن المسؤولية في طباعة المناهج تقع على عاتق دور النشر. ولفت إلى أن هذه الأزمة قد تكون أكثر وضوحًا في الصف الأول الثانوي مقارنةً بالصفين الثاني والثالث.

إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة



أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن خبراء المناهج في الوزارة لم يعثروا على أي دولة في العالم تعتمد تدريس 32 مادة في الثانوية العامة، لافتًا إلى أن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه في عام 2025 لا تعني إلغاء أي مادة، بل تسعى لتوزيع المحتوى بشكل أكثر تركيزًا مع التركيز على التدريب الجيد والتطبيق العملي للمواد.

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