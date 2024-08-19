إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 لجميع الشعب

يتزايد البحث من قِبل طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 لشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، وانتهائها يوم السبت 24 أغسطس 2024.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 جميع الشعب

أعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من التنسيق، حيث تم تحديد 265 درجة بنسبة 64.63% للشعبة العلمية، و230 درجة بنسبة 56.9% للشعبة الأدبية. يتيح هذا التنسيق الفرصة لـ286,088 طالبًا من شعبتي علمي علوم ورياضة، و66,969 طالبًا وطالبة من الشعبة الأدبية، بإجمالي 353,057 طالبًا.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2024

للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا. إدخال رقم الجلوس والرقم السري. ترتيب الرغبات مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي. بعد الانتهاء، يمكن طباعة إيصال يحتوي على رقم وتاريخ وساعة التسجيل. في حال تعديل الرغبات عدة مرات، يتم اعتماد آخر تعديل فقط.

أماكن شاغرة في المرحلة الثانية 2024

أعلن وزير التعليم العالي عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وأكد أن هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم في المرحلة الثانية، وتشمل:

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للقبول هذا العام مقارنة بالعام الماضي يعود إلى زيادة نسبة النجاح بين الطلاب.

وفي سياق اخر، قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرشادات مهمة على الطالب إتباعها عند تسجيل رغباته بتنسيق المرحلة الثانية 2024، وجاءت كالآتي:

- يلزم على الطالب ملء 75 رغبة كاملة.

- على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار رغباته.

- على الطالب التمهل وترتيب رغباته قبل البدء في التسجيل، مراعاة للعداد الزمني الموجود بموقع التنسيق.

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