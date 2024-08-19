نائب وزير التعليم: الكتب الخارجية غير مرخصة من الوزارة ويختلف محتواها عن النظام الجديد

يلجأ بعض أولياء الأمور والطلاب إلى شراء الكتب الخارجية قبل بداية العام الدراسي الجديد لمذاكرة المواد الدراسية قبل صدور وزارة التربية والتعليم توجيهاتها أو قرارتها الجديدة بشأن العام الدراسي المقبل.

وبعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 يتساءل أولياء الأمور عن مصير الكتب الخارجية التي تم شراءها قبل صدور قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن النظام الجديد، لذلك يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن هذه التساؤلات من خلال تصريحا نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين.

نائب وزير التربية والتعليم

ما مصير الكتب الخارجية بعد نظام الثانوية العامة الجديد 2025؟

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل هامة بشأن الكتب الخارجية المتداولة في الأسواق ومدى اعتمادها من الوزارة، وبشأن مصيرها بعد هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد 2025.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية أن جميع الكتب الخارجية المتاحة للمرحلة الثانوية العامة غير مرخصة وقد تكون محتوياتها مختلفة عن المقررات الرسمية للوزارة.

الكتب الخارجية غير مرخصة من الوزارة

وأضاف أنه لم تحصل أي شركة من الكتب الخارجية على ترخيص من وزارة التربية والتعليم للثانوية العامة، وأن مسؤولية طباعة المناهج تقع على دور النشر، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ستكون أكثر وضوحًا في الصف الأول الثانوي مقارنةً بالصفين الثاني والثالث.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن خبراء المناهج في الوزارة لم يجدوا أي دولة حول العالم تعتمد تدريس 32 مادة في الثانوية العامة، لافتًا إلى إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد 2025 لا تعني إلغاء أي مادة، بل هي محاولة لتوزيع المحتوى بشكل أكثر تركيزًا، مع التركيز على التدريب الجيد والتطبيق العملي للمواد.

نائب وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء مادة التاريخ من نظام الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن مادة التاريخ ستظل من المواد الأساسية للصفين الأول والثاني الثانوي، نافياً وجود أي تغييرات شاملة في الإدارات التعليمية التابعة للوزارة.

وأشار لى أن محتوى مادة التاريخ سيتم إعادة تنظيمه في نظام الثانوية العامة الجديد المقرر تطبيقه في عام 2025، مؤكداً أن المادة ستظل مقررة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.

تصريحات نائب وزير التربية والتعليم

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أيمن بهاء الدين إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية وضعتها الدولة منذ عام 2019، والتي تعتبر جزءاً من الجيل الثاني من الإصلاحات التعليمية، وقد بدأت مع تولي الدكتور طارق شوقي منصب وزير التربية والتعليم الأسبق.

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