«نسبة الحضور منعدمة بالثانوية».. نائب وزير التعليم يكشف تحديات الثانوية العامة.. وأهمية هيكلة النظام الجديد

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية وضعتها الدولة وأعلنتها للمجتمع في عام 2019، موضحًا أن هذه الاستراتيجية من الجيل الثاني، وبدأت مع تولي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الأسبق، مهامه في الوزارة.

أهداف استراتيجية التعليم



وأضاف بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد في برنامج " على مسؤوليتي، أن الاستراتيجية الحالية تُعرف باسم "استراتيجية مصر 2019-2030"، وتهدف إلى تطوير التعليم ما قبل الجامعي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة موجهة للطلاب الذين سيتخرجون من الثانوية العامة أو التعليم الفني في ذلك العام.

تصريحات وزير التربية والتعليم



كما أوضح بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا الطلاب الذين سيتخرجون من الصف السادس الابتدائي وسيدخلون الصف الأول الإعدادي في سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن مسابقة الـ 30 ألف معلم التي ما زالت مستمرة تركز على رياض الأطفال حتى الصف الأول الابتدائي، لبناء جيل جديد من الأطفال يعتمد على دراسات وتحليلات استمرت لسنوات.

نائب وزير التربية والتعليم

استمرار تطوير المناهج التعليمية



وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن هذه الاستراتيجية لن تتغير، لأنها تمثل سياسة دولة وليست مجرد آراء شخصية لأي وزير أو وزارة. ولفت إلى أن المناهج تتطور تدريجيًا، حيث شهدنا تطورًا في مناهج الصف السادس الابتدائي العام الماضي، وهذا العام نرى تطورًا في مناهج الصف الأول الإعدادي.

تحديات نظام الثانوية العامة



وأشار بهاء الدين إلى أن طالب الثانوية العامة كان يتعلم 14 مادة دراسية في خمسة أيام أسبوعيًا، بواقع 35 حصة في الأسبوع، وهو عبء كبير كان من الصعب على أي معلم إنهاءه في الوقت المحدد.

وأضاف أن نسبة الحضور في مدارس الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي تكاد تكون منعدمة، مؤكدًا أن هذه المشكلة كانت تحتاج إلى معالجة جدية مثل استراتيجية التعليم التي وضعتها الدولة، حيث قامت بدراسات مكثفة على مستوى 20 دولة مختلفة، وهي دراسة موثقة في المركز القومي للبحوث التربوية، للتوصل إلى نظام جديد لإعادة توزيع المحتوى الدراسي على مدار ثلاث سنوات، وبهذا النظام، يتخرج الطالب بمعلومات مكثفة ولكن بشكل أكثر تركيزًا.

فائدة دراسة الرياضيات في الشعبة الأدبية



وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أهمية دراسة الرياضيات في الشعبة الأدبية، نظرًا لأنها تعتبر جزءًا أساسيًا من المحتوى العلمي، لافتًا إلى أن طالب الأدبي يجب أن يكون مؤهلًا لاستكمال دراسته في العلوم الإنسانية والاجتماعية، خاصة في تخصصات مثل الإعلام التي تعتمد بشكل كبير على الإحصائيات.

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