سوهاج.. حملات مكثفة لتحسين البنية التحتية والنظافة في أخميم

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، برئاسة علي بهنس، بإطلاق حملات مكثفة تستهدف تحسين الخدمات العامة في المدينة والقرى التابعة لها. شملت هذه الحملات عمليات واسعة النطاق للنظافة، الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير الراحة للمواطنين.

حملات النظافة ورفع المخلفات

شوارع اخميم

بدأت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مخصصة لرفع المخلفات والقمامة من مناطق مختلفة في المدينة، شملت مناطق ميدان الست عزيزة، ومعهد الفتيات الأزهري، ومصنع المكرونة، والمنطقة الأثرية، وشارع أبو القاسم. وتمتد هذه الحملات أيضًا لتشمل مناطق أخرى مثل معهد سيدي كمال الدين الأزهري، وشارع حلمي الشريف وتفرعاته، ونجع سفرة، وامتداد شارع أبو بكر، ومحيط القوى العاملة.

وأشار علي بهنس إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة في المدينة، من خلال إزالة العوائق المرورية وتراكمات الأتربة التي تؤثر سلبًا على حركة المرور وسلامة المواطنين.

شوارع اخميم

تسوية وتمهيد الطرق

إلى جانب حملات النظافة، ركزت الوحدة المحلية على تسوية وتمهيد الطرق في مناطق حيوية مختلفة. تضمنت هذه الجهود تمهيد طرق "سوهاج/ نيدة"، ومحيط طريق الجامعة والقاعات، والطريق المؤدي إلى مصنع البوتاجاز بقرية الأحايوة شرق. الهدف من هذه الأعمال هو تحسين البنية التحتية للطرق وضمان سهولة الحركة والتنقل داخل المدينة والقرى المجاورة.

تحسين خدمات الإنارة العامة

شوارع أخميم

كما شملت الحملات أيضًا تحسين خدمات الإنارة العامة وصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية. تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة في طرق "الكولة"، والطريق الشرقي بنجع كمال، وقرية الحواويش، وذلك لضمان توفير إضاءة كافية تعزز من سلامة المواطنين وتحد من الحوادث المرورية.

استمرارية الحملات وتعزيز الجهود

أكد رئيس مركز ومدينة أخميم على أهمية استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان الحفاظ على ما تحقق من تحسينات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل كافة مراكز المحافظة، في إطار السعي المستمر لرفع مستوى الخدمات العامة وتحسين بيئة العيش في المحافظة.

شوارع اخميم

تشكل هذه الحملات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في مدينة أخميم والقرى التابعة لها، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق الرفاهية للمواطنين. من خلال هذه الجهود المستمرة، تسعى محافظة سوهاج إلى تقديم نموذج يحتذى به في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

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