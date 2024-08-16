موعد مباراة الأهلي و مودرن سبورت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت مساء غد السبت 17-8-2024 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

الأهلي يواصل تدريباته ضد مودرن سبورت

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش اليوم استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت حيث خصص سامي قمصان مدرب الفريق فقرات فنية متنوعة وأدى حراس المرمى مرانا قويّا في إطار الاستعداد ‏للمباراة.‏

ويستمر تواجد عناصر ‏فريق الشباب وقطاع الناشئين في مران الفريق ويمنح قمصان عدد من اللاعبين الفرصة في مباراة الغد وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لهذه المرحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت ‏

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون سبورتس و هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2023/2024.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كل من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ضد مودرن سبورت غدا..

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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