الأولمبية الدولية تحسم جدل تغيب الملاكمة عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028

تحدث توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن لعبة الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في الدورة المقبلة، بعد استبعادها عقب الجدل الذي شهدته أولمبياد باريس 2024.

وأثارت إيمان خليف بطلة الجزائر في الملاكمة الجدل حول اللعبة في دورة ألعاب باريس 2024، بالإضافة إلى سحب الأولمبية الدولية الثقة من اتحاد الملاكمة الدولي.

وقال باخ أن الملاكمة ستغيب عن أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية منذ تدشينها، قبل أن يمنح محبي اللعبة بصيص من الأمل عقب تصريحاته اليوم.

باخ يوضح موقف الملاكمة من أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وأضاف:" نحب فكرة تواجد الملاكمة في الأولمبياد المقبلة لكن لا يجب أن ننتظر لما هو أبعد من نهاية العام المقبل"، وطالب من جميع الاتحادات دعم منظمة واحدة ليصبح جميع الاتحادات تحت لواء واحد ما يدعم تواجد اللعبة في الأولمبياد المقبلة أولمبياد لوس أنجلوس 2028

إيمان خليف صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024

حصاد العرب في أولمبياد باريس 2024

ويستعرض الموجز في السطور التالية، حصيلة ميداليات العرب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد باريس 2024، بعدما نجح اللاعبين العرب في حصد ‏16 ميدالية متنوعة ومقسمة كالآتي: (7 ذهب - 4 فضة - 4 برونز

1- أحمد الجندي - مصر - ذهبية الخماسي الحديث

2- إيمان خليف - الجزائر - ذهبية الملاكمة

3‏- فراس القطوسي - تونس - ذهبية التايكوندو

4- سفيان البقالي - المغرب - ذهبية 3000 متر موانع

5- وينفريد يافي - البحرين - ذهبية 3000 متر موانع

6- المصارع أخمد تازدينوف - البحرين - ذهبية وزن 97 كيلو مصارعة حرة

7- كايليا نمور - الجزائر - ذهبية الجمباز

8‏- سارة سمير - مصر – فضية رفع الأثقال

9- سلوى عيد ناصر - البحرين - فضية سباق 400

10- زيد مصطفى - الأردن - فضية التايكوندو

11- فارس فرجاني - تونس - فضية السلاح - سلاح السابر

12- منتخب المغرب الأولمبي - برونزية - كرة القدم

13- محمد السيد - مصر - برونزية السلاح - سلاح المبارزة

14‏- محمد الجندوبي - تونس - برونزية التايكوندو

15- جمال سجاتي - الجزائر - برونزية 800 متر عدو

16- جور ميناسيان - البحرين - رفع الأثقال لوزن فوق 102 كيلوجرام

جدول ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024

31- البحرين: 2 ذهبية - برونزية - فضية - 4 ميداليات

37- الجزائر: 2 ذهبية - برونزية - 3 ميداليات

51: مصر: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

53- تونس: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

60- المغرب: ذهبية - برونزية - 2 ميدالية

74: الأردن - فضية - ميدالية

84: قطر - برونزية

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