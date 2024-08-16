حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع نجم الإسماعيلي.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الأنباء المترددة بخصوص تعاقد المارد الأحمر مع عبد الرحمن مجدي جناح نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب عبد الرحمن مجدي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل.

الأهلي ينفي التعاقد مع لاعب الإسماعيلي

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن ما يتردد عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب الإسماعيلي غير صحيح.

وأضاف أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر قد أعلن عن رغبته في التعاقد فقط مع عمر الساعي نجم وسط الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عبد الرحمن مجدي- الإسماعيلي

وأفاد أن هناك جلسة ستجمع بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ونصر أبو الحسن نظيره بالإسماعيلي من أجل حسم صفقة عمر الساعي لصالح القلعة الحمراء في الصيف الجاري.

كولر يتمسك بالتعاقد مع مهاجم جديد

وعلى سياق اخر قدم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبًا مجددًا لإدارة الكرة خلال الساعات الأخيرة، يتعلق بالحاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد دون تردد.

ووفقًا لمصدر داخلي موثوق في النادي الأهلي، أفصح كولر في تصريحات خاصة عن حاجة الفريق للاستعداد بمهاجم جديد لتعزيز الهجوم إلى جانب وسام أبو علي.

وطالب المدرب السويسري بسرعة التحرك في هذا الشأن ، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تعزيز خط الهجوم بشكل حاسم لتعزيز التنافسية مع وسام أبو علي وتوفير بديل قوي.

وختم كولر بإشارة إلى أهمية دعم الفريق بشكل قوي قبل بدء الموسم الجديد، خاصة بالنظر إلى التزامات النادي في البطولات المحلية والإفريقية والعالمية، بما في ذلك مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام التي ستضم 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام منافسه مودرن سبورت في إطار منافسات الجولة الـ33 والأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر ضد مودرن سبورت غدًا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب “القاهرة الدولي”.

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