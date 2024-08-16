من هو أشرف داري صفقة الأهلي المحتملة؟ ..خليفة عبد المنعم

يقترب مسؤولو النادي الأهلي من التوقيع مع المدافع المغربي أشرف داري، الذي لعب سابقًا لوداد الرياضي وحاليًا في صفوف نادي بريست الفرنسي.

وذلك وفقًا لتصريحات وكيل أعماله. تشير التقارير إلى تقدم ملموس في المفاوضات بين الأهلي وشرف داري.

تأتي هذه الصفقة لتعزيز خط الدفاع الأهلاوي الذي يواجه نقصًا بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، بالإضافة إلى مغادرة محمود متولي وتذبذب أداء رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

الأهلي يقترب من حسم صفقة أشرف داري

أكد عبد اللطيف فليفى، وكيل أعمال لاعب المغربي أشرف داري أن مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب بريست الفرنسي تسير بشكل متقدم للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب متحمس للانضمام إلى النادي الأحمر.

وقال عبد اللطيف فليفى في تصريحات متلفزة : "تجري مفاوضات متقدمة بين النادي الأهلي والمدافع المغربي أشرف داري للتوقيع معه".

أشرف داري

وأضاف وكيل أشرف داري: "نادي بريست الفرنسي تعاقد مع أشرف داري بمبلغ كبير، وهو الآن مستعد للانتقال، لكن يجب على الأهلي تلبية متطلبات النادي الفرنسي".

وأوضح: "أشرف داري لاعب دولي ويحتل مكانًا مهمًا في منتخب المغرب، وهو مشروع كبير، وتعتبر شروط بريست عائقًا أمام انتقاله للأهلي، ويجب تحقيق هذه الشروط".

من هو أشرف داري صفقة الأهلي المقبلة ؟

ويرصد لكم “الموجز” بعض المعلومات عن أشرف داري:

تاريخ الميلاد: 6 مايو 1999.

العمر: 25 عامًا.

يرتدي القميص رقم 4 في فريق بريست.

يلعب بقدمه اليمنى.

بدأ مسيرته مع فريق الناشئين في نادي الوداد المغربي.

تم ترقيته للفريق الأول عام 2018.

تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال ديربي الوداد والرجاء في ديسمبر 2019.

انتقل إلى نادي بريست الفرنسي في يونيو 2022 لمدة 4 سنوات.

قيمة انتقاله من الوداد إلى بريست كانت 2.7 مليون يورو.

عقده مع بريست يمتد حتى نهاية يونيو 2026.

تمت إعارته لمدة 6 أشهر إلى نادي شارلروا البلجيكي.

تنافس على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في عام 2022 مع ديانج ومحمد الشناوي.

فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي.

شارك في 139 مباراة مع الوداد وسجل 11 هدفًا.

شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022 وحقق المركز الرابع، مسجلًا هدفًا في مرمى كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

اقرأ أيضًا..

تطورات مثيرة في صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

عاجل.. تطورات مفاجئة في أزمة أحمد فتوح بعد دهس أمين شرطة



