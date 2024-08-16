مواعيد مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025

تبحث عشاق الكرة العربية، عن مواجهات الأندية السعودية في دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025، والتي أجريت مراسم قرعتها صباح اليوم الجمعة.

وسحبت صباح اليوم الجمعة مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 ناديًا في المنطقة الشرقية والغربية.

وتنص قواعد البطولة المستحدثة عن عدم مواجهة فريقين من بلد واحد في دور المجموعات، على أن يخوض الثلاثي السعودي المشارك في البطولة: النصر - الهلال - الأهلي

ويسلط الموجز الضوء على مواجهات الأندية السعودية في دوري أبطال أسيا للنخبة…

مواجهات الهلال في دوري أبطال أسيا للنخبة

1- بيرسبوليس في السعودية

دوري أبطال أسيا للنخبة

2- الشرطة العراقي في السعودية.

3- السد القطري في قطر.

4- العين الإماراتي في الإمارات.

5- الاستقلال الإيراني في السعودية.

6- الغرافة القطري في قطر.

7- الريان القطري في السعودية

8- الوصل الإماراتي في السعودية.

مواجهات النصر في دوري أبطال أسيا للنخبة

1- السد القطري في السعودية

2- العين الإماراتي في السعودية

3- بيرسبوليس في إيران

4- الشرطة في العراق

5- الريان القطري في السعودية

6- الوصل الإماراتي في السعودية

7- الاستقلال في إيران

8- الغرافة في قطر.

مواجهات الأهلي في دوري أبطال أسيا للنخبة

1- بيرسبوليس في السعودية

2- الشرطة العراقي في السعودية.

3- السد القطري في قطر.

4- العين الإماراتي في الإمارات.

5- الاستقلال الإيراني في السعودية.

6- الغرافة القطري في قطر.

7- الريان القطري في السعودية

8-الوصل الإماراتي في السعودية

دوري أبطال أسيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا للنخبة

دور المجموعات: من 16 سبتمبر 2024 حتى 19 فبراير2025.

الجولة الأولى: من 16 حتى 18 سبتمبر 2024.

الجولة الثانية: من 30 سبتمبر 2024 حتى 2 أكتوبر 2024.

الجولة الثالثة: من 21 حتى 23 أكتوبر 2024.

الجولة الرابعة: من 4 حتى 6 نوفمبر 2024.

الجولة الخامسة: من 25 حتى 27 نوفمبر2024.

الجولة السادسة: من 2 حتى 4 ديسمبر 2024.

الجولة السابعة:

الغرب: 3 و4 فبراير/ 2025.

الشرق: 11 و12 فبراير2025.

الجولة الثامنة: من 17 حتى 19 فبراير 2025.

دور الـ16: الذهاب: من 3 حتى 5 مارس 2025.

الإياب: من 10 حتى 12 مارس 2025.

من دور الـ8 حتى النهائي: الفترة من 25 أبريل 2025 حتى 4 مايو 2025.

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