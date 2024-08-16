قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا 2 كاملة.. مواجهات نارية

أجريت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2، صباح اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، في نسختها المقبلة 2024-2025، بعد استحداثها من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأسفرت عن مواجهات عربية مرتقبة في منطقة الغرب، بعدما أسقطت التعاون السعودي في مجموعة نارية مع القوات الجوية العراقي والخالدية البحريني.

تفاصيل قرعة دوري أبطال أسيا 2 اليوم

ويستعرض الموجز لمتابعيه، نتائج قرعة دوري أبطال أسيا 2 كاملة، والتي أجريت اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية

ويشارك في البطولة 32 ناديًا في البطولة المستحدثة، والتي تعد المستوى الثاني من دوري أبطال أسيا للنخبة.

وتم تقسيم الأندية المشاركة على قسمي القسم الغربي والقسم الشرقي، وضم كل قسم 4 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 أندية.

نتائج قرعة دوري أبطال أسيا 2

منطقة الغرب

المجموعة الأولى: الوكرة (قطر) - تراكتور (إيران) - موهون باغان سوبر جاينت (الهند) - رافشان (طاجيكستان).

المجموعة الثانية: التعاون (السعودية) - القوة الجوية (العراق) - الخالدية (البحرين) - ألتين أسير (تركمانستان).

المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران) - الشارقة (الإمارات) - الاستقلال (طاجيكستان) - الوحدات (الأردن).

المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات) - ناساف (أوزبكستان) - الحسين (الأردن) - الكويت (الكويت).

منطقة الشرق

المجموعة الخامسة: سانفريس هيروشيما (اليابان) - سيدني إف سي (أستراليا) - كايا إيلويلو (الفلبين) - إيسترن (هونغ كونغ الصين).

المجموعة السادسة: زيجيانغ (الصين) - بورت إف سي (تايلاند) - ليون سيتي سايلرز (سنغافورة) - بيرسيب باندونغ (إندونيسيا).

المجموعة السابعة: بانكوك يونايتد (تايلاند) - نام دينه (فيتنام) - لي مان (هونغ كونغ الصين) - تامبنيز روفرز (سنغافورة).

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا) - سيلانغور (ماليزيا) - موانغ ثونغ يونايتد (تايلاند) - ديناميك هيرب سيبو (الفلبين).

قرعة دوري ابطال أسيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

ستقام مرحلة دور المجموعات في الفترة من 17 سبتمبر حتى 5 ديسمبر المقبل 2024، على أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من فبراير المقبل..

دور الـ 16: 11 – 20 فبراير 2025

ربع النهائي: 4 – 13 مارس 2025

نصف النهائي: 8 – 16 أبريل 2025

النهائي: 17 مايو 2025

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