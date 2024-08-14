تشكيل النصر ضد التعاون في السوبر السعودي.. موقف رونالدو

أعلن المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو تشكيلة فريق النصر لمواجهة التعاون اليوم في بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة النصر أمام التعاون على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن نصف نهائي المسابقة.

ويشارك كل من الهلال والنصر كبطل ووصيف بطولة دوري روشن لموسم 2023-2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين لنفس الموسم.

الأهلي والتعاون، اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي، تم اختيارهما للمشاركة في بطولة السوبر السعودي.

هذه المباراة هي تجربة النصر الأولى في الموسم الجديد 2024-2025، وتأتي قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري السعودي.

النصر السعودي

الهلال تمكن من التأهل بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تشكيل النصر اليوم أمام التعاون في السوبر السعودي

ويستعرض لكم "الموجز" تشكيلة النصر ضد التعاون في بطولة السوبر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – ايمريك لابورت - علي لاجامي - أليكس تيليس.

خط الوسط: أيمن يحيى - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أوتافيو مونتيرو - كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

بدلاء النصر أمام التعاون في كأس السوبر السعودي

راغد النجار، نواف بوشل، عبد الإله العمري، محمد فتيل، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، عبد الرحمن غريب، تاليسكا، محمد مرات.

رونالدو يبحث عن التألق في السوبر السعودي

كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، يسعى إلى الفوز بأول لقب له في كأس السوبر السعودي بمواجهة التعاون مساء اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن نصف نهائي البطولة.

رونالدو، الذي يحمل سجلًا ملفتًا في بطولات السوبر في إسبانيا وإيطاليا، تلقى بطاقة حمراء مرتين.

رغم مشاركته في مبارتين بكأس السوبر السعودي مع النصر، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أهدافًا، وفقًا لصحيفة "الرياضية السعودية".

في موسمين متتاليين، خسر النصر مع رونالدو في نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد والهلال، وشهدت المباراة مشادة بين رونالدو وعلي البليهي من الهلال.

رغم تسجيله 6 أهداف تاريخية في بطولات كأس السوبر، لم يتمكن رونالدو من التسجيل مع النصر في البطولة حتى الآن.

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