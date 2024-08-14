تطورات جديدة حول رحيل محمد عبد المنعم من الأهلي إلى نيس الفرنسي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن آخر المستجدات في صفقة انتقال محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم محمد عبد المنعم بالانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري حيث يتمسك اللاعب بالانتقال إلى الاحتراف الأوروبي.

الأهلي يرفض بيع محمد عبد المنعم بالتقسيط

وأوضح شبانة خلال تصريحات إذاعية أن الجانبين وصلوا إلى تقليص الطلبات المالية المقدمة من الأهلي من 6 ملايين دولار إلى 5 ملايين بنظام الأقساط أو 4 ملايين دفعة واحدة مع نسبة إعادة بيع تصل إلى 25%.

وأشار إلى أن نيس قد رفع عرضه لضم محمد عبد المنعم إلى 4 ملايين دولار يتم دفعها على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يخضع لدراسة من قبل مسؤولي النادي الأهلي.

محمد عبد المنعم

وأختتم شبانة بالإشارة إلى وجود توتر في المفاوضات بين الفريقين نتيجة لضغط نيس من جهتها بسبب رغبة محمد عبد المنعم في الانتقال.

هذا بالإضافة إلى بقاء موسم واحد في عقده مع الأهلي وحقه في التوقيع مع أي نادٍ خلال يناير المقبل، بينما يسعى الأحمر لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة.

منح الجهاز الفني في فريق الأهلي إذنًا لياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بالغياب عن مباراتي إنبي ومودرن سبورت المتبقيتين في بطولة الدوري الممتاز، حيث سيُستبعد من التشكيلة ليحصل على فترة راحة سلبية.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع سفيان بوفال

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل النادي لـ “الموجز” عدم وجود مفاوضات مع سفيان بوفال، مهاجم فريق الريان القطري، للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن بوفال كان يتقاضى 3 ملايين دولار سنويًا في ناديه السابق، وهو رقم يعتبر بعيدًا عن الرواتب المتوقعة في النادي الأهلي، وبالتالي تم استبعاد احتمالية التعاقد معه.

المصدر كشف أيضًا أن بوفال شارك في 6 مباريات فقط مع فريقه خلال الموسم الماضي بسبب الإصابة، مما يجعله غير محط اهتمام النادي في الوقت الحالي.

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي

من ناحية أخرى، يعقد المدرب سامي قمصان محاضرة فنية عبر الفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل بدء تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث ستقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيتم بثها عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة.

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