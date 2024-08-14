مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري بجودة عالية

يقدم موقع «الموجز» بث مباشر للمباراة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في الدوري المصري كالتالي:

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يختتم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد إنبي، المقررة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، هذه المباراة تأتي بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه، مما يجعلها مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الأحمر.

في ظل هذه الظروف، يركز سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، على تجهيز اللاعبين الشباب فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم، يستغل قمصان هذه الفرصة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الأهلي السابقة ضد زد، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، يهدف قمصان إلى تحسين أداء الفريق وتفادي تكرار الأخطاء في مباراته القادمة ضد إنبي وأيضًا أمام مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من الدوري.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ليواصل الفريق الأحمر سلسلة نجاحاته بتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويُعد هذا الفوز باللقب تاريخيًا، حيث إنها المرة السادسة التي يحسم فيها الأهلي لقب الدوري قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، المرات السابقة التي حقق فيها الأهلي هذا الإنجاز كانت في مواسم 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، و2009-2010.

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب،الأهلي يدخل المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة من 32 مباراة، حيث حقق 27 انتصارًا، تعادل في 3 مواجهات، وخسر مرتين فقط، هجوم الأهلي كان قويًا هذا الموسم، حيث سجل الفريق 73 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا فقط.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري

على الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 32 مباراة. حقق الفريق البترولي الفوز في 11 مباراة، تعادل في 10 لقاءات، وخسر 11 مباراة. وسجل لاعبو إنبي 37 هدفًا، فيما تلقت شباكهم 36 هدفًا.

في الجولة السابقة، حقق الأهلي فوزًا صعبًا على فريق زد بهدفين مقابل هدف، مما عزز موقعه في صدارة الترتيب. أما إنبي، فقد تلقى هزيمة قاسية من الزمالك بنتيجة 4-2 في آخر ظهور له بالدوري.

ستُبث مباراة الأهلي وإنبي مباشرة على قناة أون تايم سبورتس، والتي ستقدم تغطية شاملة للمباراة، قبل انطلاق اللقاء، ستعرض القناة استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لتحليل تشكيلات الفريقين وتقديم توقعاتهم لأحداث المباراة.

مباراة الأهلي وإنبي

مع اقتراب الموسم من نهايته، يسعى الأهلي للحفاظ على سجله المميز وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب للتألق في المباريات المتبقية.

في المقابل، سيحاول إنبي تحسين موقعه في جدول الترتيب، على أمل إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري.

المباراة تعد فرصة للجماهير لمتابعة أداء الأهلي البطل والاحتفاء بلقب الدوري قبل التوجه لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الأخيرة.

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