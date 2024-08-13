مفاجأة مدوية.. رحيل خالد بيبو من جهاز الأهلي بعد توصية من كولر

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيه الشكر إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، وذلك بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

رحيل خالد بيبو

ويقدم موقع “الموجز” تفاصيل رحيل خالد بيبو من جهاز الأهلي

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصر كولر على رحيل بيبو من منصبه، بسبب مجموعة من المشاكل الإدارية التي شهدتها غرفة ملابس الفريق وأثرت سلباً على نتائج الفريق في بعض فترات الموسم.

كانت لجنة التخطيط للنادي الأهلي قد تلقت توصيات من كولر تتعلق بتحسين الأوضاع الإدارية داخل الفريق، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإبعاد خالد بيبو عن منصبه.

على الرغم من محاولات إدارة النادي لإقناع كولر بالاحتفاظ ببيبو، إلا أن كولر تمسك بموقفه، مؤكدًا أن استمراره في المنصب سيؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن خالد بيبو تولى مسؤولية إدارة الكرة بالفريق منذ بداية الموسم الجاري، خلفاً لسيد عبد الحفيظ، الذي كان يشغل المنصب سابقاً.

منذ توليه المنصب، واجه بيبو تحديات عديدة تتعلق بإدارة الأمور اليومية للفريق، إلا أن بعض الأزمات الإدارية التي نشأت خلال الموسم الحالي أثرت بشكل ملحوظ على الأداء العام للفريق.

خالد بيبو

أشارت المصادر إلى أن المشاكل الإدارية التي عانى منها الفريق شملت قضايا تتعلق بالتنظيم واللوجستيات، مما أثر على التوازن النفسي والذهني للاعبين.

وعلى الرغم من أن خالد بيبو بذل جهداً كبيراً في محاولة إدارة هذه القضايا، إلا أن الأمور لم تسير كما كان متوقعاً، مما أدى إلى تدهور النتائج في بعض المباريات الهامة.

في ضوء هذه الأوضاع، قرر مارسيل كولر أن التغييرات الإدارية ضرورية لضمان استقرار الفريق وتحسين أدائه في المستقبل.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود كولر لتصحيح مسار الفريق وتعزيز أدائه في الفترة القادمة، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

من جهة أخرى، أثار قرار إنهاء علاقة النادي مع خالد بيبو ردود فعل متباينة بين جمهور الفريق والإعلام الرياضي.

فقد اعتبر البعض أن التغيير كان ضرورياً من أجل تحسين الأوضاع الإدارية، بينما يرى آخرون أن التغيير في مثل هذه الظروف قد لا يكون الحل الأمثل وقد يؤثر على استقرار الفريق في مرحلة حرجة من الموسم.

بغض النظر عن الآراء المختلفة حول القرار، فإن الأهلي سيتعين عليه الآن البحث عن بديل مناسب لشغل منصب مدير الكرة، والذي يتطلب مهارات إدارية وتنظيمية عالية لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي.

يأتي هذا القرار في وقت حاسم بالنسبة للنادي الأهلي، الذي يسعى إلى استعادة مستوياته المعهودة والتألق في المنافسات القادمة.

يتطلع جمهور النادي إلى أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق الاستقرار الداخلي وتحسين الأداء العام للفريق في الفترة المقبلة.

يُنتظر أن يقدم النادي الأهلي خلال الأيام القادمة تعيينًا بديلاً لخالد بيبو، والذي سيتحمل مسؤولية الإشراف على كافة جوانب إدارة الكرة بالفريق، من أجل ضمان استقرار الأداء وتحقيق النجاح في البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها الفريق.

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