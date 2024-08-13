التشكيل الرسمي لـ مباراة الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي

أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به فريقه مواجهة أهلي جدة، والتي ستُقام اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويستعرض “الموجز” تشكيل مباراة الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي

تشكيل الهلال:

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- الدفاع: حسان تمبكتي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، لودي.

- الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سافيتش.

- الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

تشكيل أهلي جدة:

- حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

- الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، ميريح ديميريال، علي مجرشي.

- الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، عبدالكريم دراسي.

-الهجوم: سميحان النابت، روبرتو فيرمينيو، رياض محرز.

يدخل الهلال هذه المباراة بصفته بطل دوري المحترفين وكأس الملك للموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي في السوبر السعودي كصاحب المركز الثالث في الدوري. الهلال يسعى للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بعدما حقق الفوز على الاتحاد 4-1 في النسخة السابقة من البطولة. من جهة أخرى، يأمل الأهلي في تكرار إنجاز عام 2016 عندما توج باللقب الوحيد له في البطولة بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

السوبر السعودي

الفائز من مباراة الهلال والأهلي سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة الفريق الذي سيحقق الفوز في مواجهة النصر والتعاون، والتي ستُقام أيضًا في إطار نصف النهائي. المباراة النهائية من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل.

تشارك في الدور نصف النهائي للبطولة أندية دوري المحترفين وكأس الملك، وهي الأندية التي انتهت في المراكز الأربعة الأولى في الدوري. وفي حال تكرار مشاركة نفس الفريق، يتم إشراك الفريق التالي في ترتيب الدوري. في الموسم المنقضي، توج الهلال بلقب دوري المحترفين وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني. كما يتنافس الفريقان في نهائي كأس الملك الذي سيُجرى يوم الجمعة المقبل.

بناءً على هذا الترتيب، تأهل الأهلي والتعاون إلى كأس السوبر بعد أن احتلا المركزين الثالث والرابع في الدوري السعودي للمحترفين، مما منحهم فرصة المشاركة في البطولة.

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بث مباشر مباراة الهلال وأهلي جدة في كأس السوبر السعودي