تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2024.. اظبط الريسيفر الآن

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2024.. تُعد قناة أبوظبي الرياضية من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى رياضي متنوع يشمل مباريات كرة القدم، البطولات الدولية، والعديد من الأحداث الرياضية الأخرى، في ظل الاهتمام المتزايد بمباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الكبرى، أصبح الحصول على الترددات الصحيحة لقنوات أبوظبي الرياضية أمراً مهماً لمحبي الرياضة

ويقدم موقع “الموجز” تردد قنوات أبوظبي الرياضية لعام 2024

ترددات قنوات أبوظبي الرياضية لعام 2024:

1. عرب سات:

- التردد: 11804

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 4/3

2. ياه سات:

- التردد: 12054

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 8/9

3. نايل سات:

- التردد: 12091

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 5/6

4. هوت بيرد:

- التردد: 11747

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- التصحيح: 3/4

قنوات أبوظبي الرياضية وتنوعها:

قنوات أبوظبي الرياضية تضم أربع قنوات رئيسية متخصصة في نقل المباريات والأحداث الرياضية، بالإضافة إلى قنوات إضافية توفر محتوى رياضي مميز:

- أبوظبي الرياضية 1: ترددها على نايل سات هو 12226، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

- أبوظبي الرياضية 2: ترددها على نايل سات هو أيضاً 12226، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

- أبوظبي الرياضية 3: ترددها على نايل سات هو 11372، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

- أبوظبي الرياضية المفتوحة: ترددها على نايل سات هو 11526، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة:

- أبوظبي الرياضية المشفرة: ترددها على نايل سات هو 12347، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

- أبوظبي الرياضية 5: ترددها على نايل سات هو 12092، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

برامج وبطولات متميزة:

تقدم قنوات أبوظبي الرياضية مجموعة من البرامج الرياضية المميزة التي تشمل التحليلات والمناقشات حول أبرز الأحداث الرياضية، مثل:

- برنامج استوديو الدوري الإماراتي

- برنامج أبوظبي اليوم

- برنامج جيم أوفر

كما تنقل القناة بطولات متعددة تشمل:

- دوري الخليج العربي

- كأس أسبانيا

- كأس إيطاليا

- دوري أبطال أوروبا

لمحة عن قناة أبوظبي الرياضية:

تأسست قناة أبوظبي الرياضية في عام 1998، ومنذ ذلك الحين أصبحت من القنوات الرائدة في تقديم البث الرياضي بجودة عالية. القناة تهتم بتقديم محتوى رياضي متنوع يشمل مباريات الدوري المحلي، البطولات القارية، والأحداث الرياضية العالمية.

مع تميزها في تقديم برامج تحليلية ورياضية ذات جودة عالية، ونقل مباشر للأحداث الرياضية الكبرى، تعتبر قنوات أبوظبي الرياضية خياراً ممتازاً لعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم العربي.

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