تطورات مصيرية في أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد حادث الدهس

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في أزمة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، في أزمة واقعة حادثة السير والتي أدت لمقتل أمين شرطة على طريق العلمين.

تفاصيل أزمة أحمد فتوح ومقتل أمين شرطة

وتسبب أحمد فتوح نجم نادي الزمالك في حادث سير على طريق العلمين، ما أدى لمقتل أمين شرطة وإصابة اثنين أخرين.

تطورات أزمة أحمد فتوح

ويكشف الموجز تطورات أزمة احمد فتوح

وجدد قاضى المعارضات، حبس أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيق في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل تحت تأثير المواد المخدرة مما أدى إلى وفاته.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا من قبل بحبس أحمد فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك على خلفية الحادث الذي أدى إلى وفاة أمين شرطة أثناء تأديته لعمله في مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، الواقع على طريق الإسكندرية - مطروح.

أحمد فتوح

حقيقة فسخ نادي الزمالك تعاقده مع أحمد فتوح

وأكد شبانة خلال برنامجه الإذاعي على شعبي إف إم أن هناك أشخاص تقدموا إلى مجلس إدارة الزمالك مُطالبين بفسخ عقد اللاعب أحمد فتوح بسبب الأزمة الحالية.

وأوضح أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رفضت حتى التفكير في مناقشة هذا الأمر أو التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وفي ختام حديثه، أكد شبانة أن الزمالك يصر على بقاء اللاعب حتى انتهاء التحقيقات، نظرًا لأهمية أحمد فتوح كركيزة أساسية في تشكيلة الفريق على جانب الظهير الأيسر.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

1- الأهلي - 84 نقطة - 32 مباراة - البطل

2- بيراميدز - 76 نقطة - 33 مباراة

3- الزمالك - 55 نقطة - 32 مباراة

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة - 32 مباراة

6- سموحة - 51 نقطة - 31 مباراة

7- زد أف سي - 47 نقطة - 32 مباراة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة

10- الاتحاد السكندري - 41 نقطة - 32 مباراة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 33 مباراة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

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