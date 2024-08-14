موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة بين النادي الأهلي ونظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/24، تصدرت هذه المباراة عمليات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة من قبل عشاق الكرة العربية ومشجعي النادي الأهلي، الذين يترقبون رؤية فريقهم في هذه المواجهة المهمة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 84 نقطة، وقد جمع الأهلي هذه النقاط من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 27 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وتعرض للهزيمة في مباراتين فقط، هذا الأداء القوي جعل الأهلي يحسم لقب الدوري مبكرًا، حيث توج بالبطولة للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه بعد فوزه على سموحة في الجولة الماضية.

في المقابل، يحتل فريق إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، جمعها من 32 مباراة. ورغم أن إنبي ليس منافسًا مباشرًا على المراكز الأولى، إلا أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري لتعزيز موقعه في منتصف الجدول وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

ستُقام مباراة الأهلي وإنبي يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 14 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المقاولون العرب هذه المواجهة المرتقبة، مما يضيف بعدًا إضافيًا من الإثارة، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع لدعم الفريقين.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يمكن للجماهير متابعة المباراة مباشرة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ستبث المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS 1، التي تتميز بجودة البث وتحليل متميز قبل وبعد المباراة، ما يجعلها الخيار الأول لعشاق كرة القدم في مصر.

من المتوقع أن يدخل النادي الأهلي المباراة بتشكيل يقوده المدير الفني السويسري مارسيل كولر، والذي من المحتمل أن يعتمد على العناصر التالية:

- حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، الذي يقدم أداءً جيدًا منذ بداية الموسم.



- خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد عابدين، ياسر إبراهيم، وخالد عبدالفتاح. هذا الخط الدفاعي سيكون مطالبًا بالحفاظ على تماسك الفريق ومنع هجمات إنبي السريعة.

- خط الوسط: كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، وأحمد بيومي. سيشكل هذا الثلاثي نقطة الارتكاز في وسط الملعب، حيث سيسعون للسيطرة على مجريات اللعب وإمداد خط الهجوم بالكرات المناسبة.

- خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمود عبدالمنعم كهربا، ورضا سليم. هذا الثلاثي الهجومي يتميز بالسرعة والمهارة، مما يجعله خطيرًا على دفاعات إنبي.

من المتوقع أن يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته، رغم حسمه للقب الدوري، إذ يطمح الفريق لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتحقيق أكبر عدد من النقاط.

مباراة الأهلي وإنبي

في المقابل، سيحاول إنبي تقديم أداء قوي أمام بطل الدوري، مستفيدًا من غياب الضغوط الكبيرة عنه.

التحليل الفني يشير إلى أن الأهلي سيعتمد على الضغط الهجومي منذ البداية، في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات إنبي.

ومن المتوقع أن يركز إنبي على الدفاع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، والتي قد تشكل خطرًا على مرمى الأهلي.

مباراة الأهلي وإنبي تأتي في توقيت حاسم من الموسم، حيث يتطلع الأهلي لتعزيز سجله المتميز، بينما يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق الكرة المصرية.

ومع الحضور الجماهيري المنتظر، والتغطية الإعلامية المكثفة، تعد المباراة بوجبة كروية دسمة لعشاق الساحرة المستديرة.

اقرأ أيضا..

آخر أخبار بلع ماجد هاني لاعب بلدية المحلة لسانه في الدوري.. تفاصيل

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري