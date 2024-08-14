يقدم موقع «الموجز» بث مباشر للمباراة المرتقبة بين ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي كالتالي:

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لافتتاح موسمه الجديد 2024-2025 بمواجهة حاسمة أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي 2024، هذه المباراة، التي تعد من أبرز مواجهات الموسم، تقام سنويًا بين بطل دوري أبطال أوروبا والفائز بالدوري الأوروبي، وتجذب اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، ستكون المباراة منقولة على قناة beIN Sports HD 1، مما يتيح للجماهير متابعة هذا الحدث الكبير مباشرة.

ريال مدريد يشارك في هذه البطولة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، حيث تغلب في النهائي على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن، هذا الإنجاز يعزز مكانة الفريق الملكي كأحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

أما أتالانتا، الذي يُلقب بـ"القديسين"، فقد توج بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 3-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب "أفيفا" في دبلن. هذا اللقب يمثل إنجازًا كبيرًا للفريق الإيطالي ويمنحه فرصة مواجهة ريال مدريد في السوبر الأوروبي.

يسعى ريال مدريد لتحقيق رقم قياسي جديد من خلال الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي الليلة، حيث يمكنه أن ينفرد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، يتقاسم الميرنجي حاليًا المركز الأول مع ناديي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، حيث حقق كل منهم اللقب 5 مرات. وقد فاز ريال مدريد بالسوبر الأوروبي في نسخ 2002، 2014، 2016، 2017 و2022.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا

من بين أبرز نجوم ريال مدريد الذين سيشاركون في المباراة، يأتي الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم حديثًا للفريق قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ينتظر الجمهور ظهور مبابي الأول مع ريال مدريد في هذه المباراة المهمة، حيث يُتوقع أن يضيف قوة هجومية كبيرة للفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشهد اللقاء رقمًا قياسيًا جديدًا لكل من لوكا مودريتش وداني كارفاخال، ثنائي ريال مدريد. حيث سيصبحان الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأوروبي في حال فوزهما باللقب الليلة، يمتلك الثنائي حاليًا 4 ألقاب في هذه البطولة، بالتساوي مع داني ألفيس، كريم بنزيما، توني كروس، وباولو مالديني. وإذا فازا باللقب الخامس، سيتصدران قائمة الأكثر تتويجًا في التاريخ.

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

في الجانب التحكيمي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم السويسري ساندرو شيرير لإدارة المباراة، شيرير، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، أصبح حكمًا دوليًا منذ عام 2015 ولديه خبرة واسعة في إدارة المباريات الأوروبية، حيث أدار 86 مباراة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى الآن، سيساعده في هذه المهمة مواطنوه ستيفان دي ألميدا ويوناس إيرني، بينما سيتولى الأوكراني ميكولا بالاكين دور الحكم الرابع.

مواجهة الليلة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلاتهما الذهبية.

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موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة