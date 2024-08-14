أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

واصلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 استقرارها في الأسواق ومحلات التجارة، حيث شهدت أسعار اللحوم ثباتًا في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في الأسواق ومحلات الجزارة

فوائد اللحوم

تقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق:



-سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 و420 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الأربعاء

-تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.

سعر اللحم الضأن اليوم الأربعاء

-تراوح سعر كيلو اللحم الضاني من 380 إلى 420 جنيهًا.

-سجل سعر عِرق الفلتو البلدي حوالى 420 جنيهًا للكيلو.

-يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 270 إلى 300 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

سعر كيلو اللحم المفروم اليوم الأربعاء

-تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي من 300 لـ370 جنيهًا.

-تراوح سعر الكبدة البلدي من 300 لـ350 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

-سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الأربعاء



سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

بلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة اليوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

يتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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