أسعار اللحوم اليوم الإثنين 12-8-2024 في الأسواق ومحلات الجزارة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، استقرارًا في الأسعار وذلك بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة خلال الأيام القليلة الماضية.

وواصلت أسعار اللحوم البلدي والأنواع الأخرى استقرارها في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في محلات الجزارة والأسواق.

ومن فوائد اللحوم أنها تقوم بتعزيز المناعة، حيث أنها تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق ومحلات الجزارة:

سعر اللحم البلدي اليوم الإثنين



- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 320 و420 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحمة البتلو بين 350 و400 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو اللحمة الضاني بين 380 و420 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 270 و300 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي بين 300 و370 جنيهًا

سجل سعر عِرق الفلتو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية



وصل سعر اللحم الضأن إلى 350 جنيه للكيلو.

-سجل سعر كيلو اللحم البلدي 280 جنيهًا للكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو السجق حوالي 225 جنيهًا.

تراوح سعر الكبدة حول 250 جنيه للكيلو.

سجل اللحم المفروم حوالي 230 جنيه.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الإثنين في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيه للكيلو.

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيه للكيلو.

سعر اللحوم اليوم الإثنين

بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

الجدير بالذكر أن اللحوم تقي، من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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