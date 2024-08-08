نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم في مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ عيد الأضحى الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعتبر إيجابيًا خاصة عند مقارنته بالعام الماضي، حيث كانت أسعار اللحوم أعلى بشكل ملحوظ. ويعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل اقتصادية وسوقية أدت إلى تراجع ملحوظ في الأسعار.

انخفاض أكبر في أسعار اللحوم

أبو صدام أوضح أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضًا أكبر في أسعار اللحوم، وذلك نتيجة عدة عوامل منها تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وانخفاض أسعار الدواجن والأعلاف، بالإضافة إلى توفر كميات كبيرة من اللحوم المبردة والمجمدة في الأسواق. هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تخفيف الضغط على أسعار اللحوم، ما أدى إلى انخفاضها في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الانخفاض المتوقع في أسعار اللحوم سيصل إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو. حاليًا، تُباع اللحوم في الأرياف بسعر حوالي 330 جنيهًا للكيلو، بينما تصل الأسعار في المدن إلى 380 جنيهًا للكيلو، بعد أن كانت قد سجلت 400 جنيه للكيلو. هذا التراجع في الأسعار يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية للمستهلكين وتراجعًا في تكاليف الإنتاج، خاصة مع انخفاض أسعار الأعلاف التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة تربية المواشي.

كما أشاد نقيب الفلاحين بالجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، بالإضافة إلى قيامها بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم، مما ساهم في زيادة العرض وتخفيف الضغط على الأسعار. جهود الدولة في هذا السياق تأتي ضمن خطة أوسع لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من تقلبات السوق.

هذا التوجه نحو خفض أسعار اللحوم يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، مما يؤكد التزام الدولة بدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للجميع.