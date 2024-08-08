تراجع الدولار يرفع الذهب فوق 2400 دولار ومكاسب قوية لـ البورصة المصرية

البورصة المصرية.. شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، بعد أن حقق مكاسب في جلستين متتاليتين.

ويعد هذا التراجع جاء في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية، وهو ما ساهم في تعزيز أسعار الذهب ودفعها للارتفاع، حيث وجد الذهب دعمًا قويًا عند المنطقة السعرية بين 2380 و2385 دولار للأونصة، مما ساعده على الارتداد لأعلى وتجاوز المستوى المحوري البالغ 2400 دولار للأونصة في الوقت الحالي.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم جاء بعد سلسلة خسائر استمرت على مدى خمس جلسات متتالية، وكان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو تراجع الدولار الأمريكي، حيث أن العلاقة العكسية بين الدولار وأسعار الذهب معروفة، كلما ضعف الدولار، زادت جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما يدفع الأسعار للارتفاع، بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية، والتي قد تعطي إشارات مهمة حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية المستقبلية.

كما أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي تضيف مزيدًا من الغموض حول مسار السياسة النقدية، مما يزيد من تقلبات الأسواق ويعزز الطلب على الذهب.

مكاسب البورصة

وفي سياق متصل، اختتمت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم بحوالي 20 مليار جنيه، هذا الارتفاع في البورصة يعكس التفاؤل السائد بين المستثمرين حول أداء الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، ويأتي هذا الأداء الإيجابي للبورصة مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين وتوقعاتهم الإيجابية بشأن القرارات الاقتصادية القادمة، بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها الأسواق العالمية، مما ساهم في تعزيز شهية المخاطرة.

بشكل عام، يمكن القول إن تراجع الدولار الأمريكي اليوم كان له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار الذهب، في حين أن الأسواق تترقب بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على تحركات العملات والسلع في الأيام المقبلة، في المقابل، استطاعت البورصة المصرية أن تنهي أسبوعها على ارتفاع كبير، مما يعكس قوة ومتانة السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية.

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